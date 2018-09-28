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FoM - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Freedom of Movement представляет собой индикатор движения цены с исключённой из его графика трендовой составляющей.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Method - метод расчёта
Расчёт:
FoM = (vByM - avF) / sdF
где:
sdF - StdDev(vByM, Period)
avF - MA(vByM, Period, Method)
vByM = Vol / Move
Vol = 1 + 9*(RV-MinV) / Abs(denomV)
denomV = MaxV - MinV
MaxV, MinV - максимальное и минимальное значения RV в диапазоне Period
Move = 1 + 9*(aMove-MinM) / Abs(denomM)
denomM = MaxM-MinM,
MaxM, MinM - максимальное и минимальное значения aMove в диапазоне Period
aMove = Abs(Close-PrevClose) / PrevClose
RV = (Volume-av) / sd
sd - StdDev(Volume, Period)
av - MA(Volume, Period, Method)
MACD_Flat_Trend
Индикатор MACD Flat TrendNormalized_Moving_Average_Slope
Индикатор Normalized Moving Average Slope