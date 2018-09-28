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Индикаторы

FoM - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1527
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Freedom of Movement представляет собой индикатор движения цены с исключённой из его графика трендовой составляющей.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод расчёта

Расчёт:

FoM = (vByM - avF) / sdF

где:

sdF - StdDev(vByM, Period)
avF - MA(vByM, Period, Method)
vByM = Vol / Move
Vol = 1 + 9*(RV-MinV) / Abs(denomV)
denomV = MaxV - MinV
MaxV, MinV - максимальное и минимальное значения RV в диапазоне Period
Move = 1 + 9*(aMove-MinM) / Abs(denomM)
denomM = MaxM-MinM,
MaxM, MinM - максимальное и минимальное значения aMove в диапазоне Period
aMove = Abs(Close-PrevClose) / PrevClose
RV = (Volume-av) / sd
sd - StdDev(Volume, Period)
av - MA(Volume, Period, Method)

MACD_Flat_Trend MACD_Flat_Trend

Индикатор MACD Flat Trend

Normalized_Moving_Average_Slope Normalized_Moving_Average_Slope

Индикатор Normalized Moving Average Slope

FanMA2 FanMA2

Индикатор FanMA Avg

FanCCI2 FanCCI2

Индикатор FanCCI Avg