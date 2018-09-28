Расчёт:

где:



sdF - StdDev(vByM, Period)

avF - MA(vByM, Period, Method)

vByM = Vol / Move

Vol = 1 + 9*(RV-MinV) / Abs(denomV)

denomV = MaxV - MinV

MaxV, MinV - максимальное и минимальное значения RV в диапазоне Period

Move = 1 + 9*(aMove-MinM) / Abs(denomM)

denomM = MaxM-MinM,

MaxM, MinM - максимальное и минимальное значения aMove в диапазоне Period

aMove = Abs(Close-PrevClose) / PrevClose

RV = (Volume-av) / sd

sd - StdDev(Volume, Period)

av - MA(Volume, Period, Method)