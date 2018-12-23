常规化的移动平均值斜率振荡器按照 ATR 的百分比计算移动平均值的斜率。

它有四个输入:

MA period - MA 计算周期

- MA 计算周期 ATR period - ATR 计算周期

- ATR 计算周期 Method - MA 计算方法

- MA 计算方法 Applied price - MA 计算价格