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Normalized_Moving_Average_Slope - MetaTrader 5脚本
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常规化的移动平均值斜率振荡器按照 ATR 的百分比计算移动平均值的斜率。
它有四个输入:
- MA period - MA 计算周期
- ATR period - ATR 计算周期
- Method - MA 计算方法
- Applied price - MA 计算价格
计算:
NMAS = 100.0 * (MA-PrevMA) / ATR
其中:
MA - MA(Applied price, MA period, Method)
ATR - ATR(ATR period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22508
SineWMA
正弦加权 MA 指标Smoothed_RSI
平滑的 RSI 指标
MACD_Flat_Trend
MACD 横盘趋势指标FoM
走势自由度指标