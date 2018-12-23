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Normalized_Moving_Average_Slope - MetaTrader 5脚本

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常规化的移动平均值斜率振荡器按照 ATR 的百分比计算移动平均值的斜率。

它有四个输入:

  • MA period - MA 计算周期
  • ATR period - ATR 计算周期
  • Method - MA 计算方法
  • Applied price - MA 计算价格

计算:

NMAS = 100.0 * (MA-PrevMA) / ATR

其中:

MA - MA(Applied price, MA period, Method)
ATR - ATR(ATR period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22508

SineWMA SineWMA

正弦加权 MA 指标

Smoothed_RSI Smoothed_RSI

平滑的 RSI 指标

MACD_Flat_Trend MACD_Flat_Trend

MACD 横盘趋势指标

FoM FoM

走势自由度指标