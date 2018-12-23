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MACD_Flat_Trend - MetaTrader 5脚本

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MACD 横盘趋势指标是一款基于 MACD 的信号指标。

它有四个输入:

  • MACD fast EMA period - 快速 EMA MACD 计算周期
  • MACD slow EMA period - 慢速 EMA MACD 计算周期
  • MACD signal period - MACD 信号线计算周期
  • Applied price - MACD 计算价格

计算:

  • 如果信号线低于 MACD 且 MACD 高于零，则设为 绿色 标签
  • 如果信号线高于 MACD 且 MACD 低于零，则设为 红色 标签
  • 否则, 使用 灰色 标签




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22507

Normalized_Moving_Average_Slope Normalized_Moving_Average_Slope

常规化的移动平均线斜率指标

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