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MACD 横盘趋势指标是一款基于 MACD 的信号指标。
它有四个输入:
- MACD fast EMA period - 快速 EMA MACD 计算周期
- MACD slow EMA period - 慢速 EMA MACD 计算周期
- MACD signal period - MACD 信号线计算周期
- Applied price - MACD 计算价格
计算:
- 如果信号线低于 MACD 且 MACD 高于零，则设为 绿色 标签
- 如果信号线高于 MACD 且 MACD 低于零，则设为 红色 标签
- 否则, 使用 灰色 标签
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22507
Normalized_Moving_Average_Slope
常规化的移动平均线斜率指标SineWMA
正弦加权 MA 指标