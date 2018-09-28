Индикатор Fan Moving Averages with Average line представляет собой веер скользящих средних в виде осциллятора в отдельном окне со средней линией.

Значения осциллятора колеблются в диапазоне +1/-1

Имеет восемь настраиваемых параметров:

First MA period - период расчёта первого MA

- период расчёта первого MA MA method - метод расчёта



- метод расчёта Applied price - цена расчёта

- цена расчёта MA count - количество MA в веере

- количество MA в веере Incremental method - метод приращения значений периодов MA:

- метод приращения значений периодов MA: Addition - сложение

- сложение

Multiplication - умножение

- умножение Coefficient of increment - коэффициент приращения

- коэффициент приращения Smoothing period - период сглаживания средней линии

- период сглаживания средней линии Smoothing method - метод расчёта средней линии



