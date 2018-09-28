CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FanMA2 - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1494
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Fan Moving Averages with Average line представляет собой веер скользящих средних в виде осциллятора в отдельном окне со средней линией.
Значения осциллятора колеблются в диапазоне +1/-1

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • First MA period - период расчёта первого MA
  • MA method - метод расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • MA count - количество MA в веере
  • Incremental method - метод приращения значений периодов MA:
    • Addition - сложение
    • Multiplication - умножение
  • Coefficient of increment - коэффициент приращения
  • Smoothing period - период сглаживания средней линии
  • Smoothing method - метод расчёта средней линии


FoM FoM

Индикатор Freedom of Movement

MACD_Flat_Trend MACD_Flat_Trend

Индикатор MACD Flat Trend

FanCCI2 FanCCI2

Индикатор FanCCI Avg

DSS DSS

Индикатор Double Smoothed Stochastic