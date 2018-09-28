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FanCCI2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fan CCI with Average line представляет собой веер CCI в виде осциллятора в отдельном окне со средней линией.
Значения осциллятора колеблются в диапазоне +1/-1
Имеет семь настраиваемых параметров:
- First CCI period - период расчёта первого CCI
- Applied price - цена расчёта
- CCI count - количество CCI в веере
- Incremental method - метод приращения значений периодов CCI:
- Addition - сложение
- Multiplication - умножение
- Coefficient of increment - коэффициент приращения
- Smoothing period - период сглаживания средней линии
- Smoothing method - метод расчёта средней линии