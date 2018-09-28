Индикатор Fan CCI with Average line представляет собой веер CCI в виде осциллятора в отдельном окне со средней линией.

Значения осциллятора колеблются в диапазоне +1/-1

Имеет семь настраиваемых параметров:

First CCI period - период расчёта первого CCI

- период расчёта первого CCI Applied price - цена расчёта

- цена расчёта CCI count - количество CCI в веере

- количество CCI в веере Incremental method - метод приращения значений периодов CCI:

- метод приращения значений периодов CCI: Addition - сложение

- сложение

Multiplication - умножение

- умножение Coefficient of increment - коэффициент приращения

- коэффициент приращения Smoothing period - период сглаживания средней линии

- период сглаживания средней линии Smoothing method - метод расчёта средней линии



