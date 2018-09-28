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Индикаторы

FanCCI2 - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1525
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор Fan CCI with Average line представляет собой веер CCI в виде осциллятора в отдельном окне со средней линией.
Значения осциллятора колеблются в диапазоне +1/-1

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • First CCI period - период расчёта первого CCI
  • Applied price - цена расчёта
  • CCI count - количество CCI в веере
  • Incremental method - метод приращения значений периодов CCI:
    • Addition - сложение
    • Multiplication - умножение
  • Coefficient of increment - коэффициент приращения
  • Smoothing period - период сглаживания средней линии
  • Smoothing method - метод расчёта средней линии


FanMA2 FanMA2

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