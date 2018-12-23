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走势自由度振荡器是一款价格变化指标，并从其图表排除趋势成分。
它有两个可配置的参数:
- Period - 计算周期
- Method - 计算方法
计算:
FoM = (vByM - avF) / sdF
其中:
sdF - StdDev(vByM, Period)
avF - MA(vByM, Period, Method)
vByM = Vol / Move
Vol = 1 + 9*(RV-MinV) / Abs(denomV)
denomV = MaxV - MinV
MaxV, MinV - Period 范围内的最大和最小 RV 值
Move = 1 + 9*(aMove-MinM) / Abs(denomM)
denomM = MaxM-MinM,
MaxM, MinM - Period 范围内的最大和最小 aMove 值
aMove = Abs(Close-PrevClose) / PrevClose
RV = (Volume-av) / sd
sd - StdDev(Volume, Period)
av - MA(Volume, Period, Method)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22504
MACD_Flat_Trend
MACD 横盘趋势指标Normalized_Moving_Average_Slope
常规化的移动平均线斜率指标