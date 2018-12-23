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FoM - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1930
等级:
(11)
已发布:
FoM.mq5 (21.9 KB) 预览
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走势自由度振荡器是一款价格变化指标，并从其图表排除趋势成分。

它有两个可配置的参数:

  • Period - 计算周期
  • Method - 计算方法

计算:

FoM = (vByM - avF) / sdF

其中:

sdF - StdDev(vByM, Period)
avF - MA(vByM, Period, Method)
vByM = Vol / Move
Vol = 1 + 9*(RV-MinV) / Abs(denomV)
denomV = MaxV - MinV
MaxV, MinV - Period 范围内的最大和最小 RV 值
Move = 1 + 9*(aMove-MinM) / Abs(denomM)
denomM = MaxM-MinM,
MaxM, MinM - Period 范围内的最大和最小 aMove 值
aMove = Abs(Close-PrevClose) / PrevClose
RV = (Volume-av) / sd
sd - StdDev(Volume, Period)
av - MA(Volume, Period, Method)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22504

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