Расчёт:

где:

Coeff = 2.0 / (1.0+EMA period)

Mit = Delta * 100.0 / (MaxRAW-MinRAW)

Delta = RAW - Min

MaxRAW, MinRAW - максимальное и минимальное значения RAW в диапазоне Period

RAW = Coeff * MitHL+(1.0-Coeff) * PrevRAW

MitHL = DeltaCL * 100.0 / (MaxH-MinL)

DeltaCL = Close - MinL

MaxH, MinL - максимальная цена High и минимальная цена Low в диапазоне Period