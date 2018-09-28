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DSS - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Double Smoothed Stochastic - дважды сглаженный стохастик.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- EMA period - период для расчёта коэффициента ЕМА
- Signal period - период сигнальной линии
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
DSS = coeff * Mit+(1.0-Coeff) * PrevDSS
Signal = EMA(DSS, Signal period)
где:
Coeff = 2.0 / (1.0+EMA period)
Mit = Delta * 100.0 / (MaxRAW-MinRAW)
Delta = RAW - Min
MaxRAW, MinRAW - максимальное и минимальное значения RAW в диапазоне Period
RAW = Coeff * MitHL+(1.0-Coeff) * PrevRAW
MitHL = DeltaCL * 100.0 / (MaxH-MinL)
DeltaCL = Close - MinL
MaxH, MinL - максимальная цена High и минимальная цена Low в диапазоне Period