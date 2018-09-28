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Индикаторы

DSS - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2271
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Double Smoothed Stochastic - дважды сглаженный стохастик.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • EMA period - период для расчёта коэффициента ЕМА
  • Signal period - период сигнальной линии
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

DSS = coeff * Mit+(1.0-Coeff) * PrevDSS

Signal = EMA(DSS, Signal period)

где:

Coeff = 2.0 / (1.0+EMA period)
Mit = Delta * 100.0 / (MaxRAW-MinRAW)
Delta = RAW - Min
MaxRAW, MinRAW - максимальное и минимальное значения RAW в диапазоне Period
RAW = Coeff * MitHL+(1.0-Coeff) * PrevRAW
MitHL = DeltaCL * 100.0 / (MaxH-MinL)
DeltaCL = Close - MinL
MaxH, MinL - максимальная цена High и минимальная цена Low в диапазоне Period

FanCCI2 FanCCI2

Индикатор FanCCI Avg

FanMA2 FanMA2

Индикатор FanMA Avg

Coral Coral

Индикатор Coral

APTR_MA APTR_MA

Индикатор Average Percentage True Range indicator with MA adjustments