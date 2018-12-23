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带有平均线的扇形均线，是一款单独窗口中振荡器形式的带有平均线的扇形均线。
振荡器值在 +1/-1 范围内振荡
它有两个可调整的参数:
- First MA period - 第一条 MA 计算周期
- MA method - 计算方法
- Applied price
- MA count - 扇形中的均线数量
- Incremental method - MA 周期值递增的方法:
- Addition
- Multiplication
- Coefficient of increment - 递增比率
- Smoothing period - 中线平滑周期
- Smoothing method - 中线计算方法
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22503
FoM
走势自由度指标MACD_Flat_Trend
MACD 横盘趋势指标