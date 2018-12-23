带有平均线的扇形均线，是一款单独窗口中振荡器形式的带有平均线的扇形均线。

振荡器值在 +1/-1 范围内振荡

它有两个可调整的参数:

First MA period - 第一条 MA 计算周期

- 第一条 MA 计算周期 MA method - 计算方法



- 计算方法 Applied price

MA count - 扇形中的均线数量

- 扇形中的均线数量 Incremental method - MA 周期值递增的方法:

- MA 周期值递增的方法: Addition



Multiplication

Coefficient of increment - 递增比率

- 递增比率 Smoothing period - 中线平滑周期

- 中线平滑周期 Smoothing method - 中线计算方法



