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FanMA2 - MetaTrader 5脚本

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FanMA2.mq5 (44.43 KB) 预览
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带有平均线的扇形均线，是一款单独窗口中振荡器形式的带有平均线的扇形均线。
振荡器值在 +1/-1 范围内振荡

它有两个可调整的参数:

  • First MA period - 第一条 MA 计算周期
  • MA method - 计算方法
  • Applied price
  • MA count - 扇形中的均线数量
  • Incremental method - MA 周期值递增的方法:
    • Addition
    • Multiplication
  • Coefficient of increment - 递增比率
  • Smoothing period - 中线平滑周期
  • Smoothing method - 中线计算方法


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22503

FoM FoM

走势自由度指标

MACD_Flat_Trend MACD_Flat_Trend

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FanCCI 平均指标

DSS DSS

双重平滑的随机振荡指标