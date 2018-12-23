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带有平均线的扇形 CCI，是一款单独窗口中振荡器形式的带有平均线的扇形 CCI。
振荡器值在 +1/-1 范围内振荡
有七个可配置参数:
- First CCI period - 第一个 CCI 计算周期
- Applied price
- CCI count - 扇形中的 CCI 数量
- Incremental method - CCI 周期值递增的方法:
- Addition
- Multiplication
- Coefficient of increment - 递增比率
- Smoothing period - 中线平滑周期
- Smoothing method - 中线计算方法
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22502
DSS
双重平滑的随机振荡指标AdaptiveRenko_Cld
填充通道背景的 AdaptiveRenko 指标，附加显示彩色图标的 NRTR 线，允许用户直观地跟踪单根柱线上存在的趋势信号