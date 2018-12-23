请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
双重平滑的随机振荡是一款平滑两次的随机振荡。
有五个输入:
- Period - 计算周期
- EMA period - ЕМА 比率计算周期
- Signal period - 信号线周期
- Overbought - 超买等级
- Oversold - 超卖等级
计算:
DSS = coeff * Mit+(1.0-Coeff) * PrevDSS
Signal = EMA(DSS, Signal period)
其中:
Coeff = 2.0 / (1.0+EMA period)
Mit = Delta * 100.0 / (MaxRAW-MinRAW)
Delta = RAW - Min
MaxRAW, MinRAW - Period 范围内的最大和最小 RAW 值
RAW = Coeff * MitHL+(1.0-Coeff) * PrevRAW
MitHL = DeltaCL * 100.0 / (MaxH-MinL)
DeltaCL = Close - MinL
MaxH, MinL - Period 范围内的最高价和最低价
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22501
AdaptiveRenko_Cld
填充通道背景的 AdaptiveRenko 指标，附加显示彩色图标的 NRTR 线，允许用户直观地跟踪单根柱线上存在的趋势信号Exp_AdaptiveRenko_Duplex
两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 AdaptiveRenko 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置