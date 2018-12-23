填充通道背景的 AdaptiveRenko 指标，附加显示彩色图标的 NRTR 线，允许用户直观地跟踪单根柱线上存在的趋势信号

两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 AdaptiveRenko 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置