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DSS - MetaTrader 5脚本

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DSS.mq5 (10.89 KB) 预览
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双重平滑的随机振荡是一款平滑两次的随机振荡。

有五个输入:

  • Period - 计算周期
  • EMA period - ЕМА 比率计算周期
  • Signal period - 信号线周期
  • Overbought - 超买等级
  • Oversold - 超卖等级

计算:

DSS = coeff * Mit+(1.0-Coeff) * PrevDSS

Signal = EMA(DSS, Signal period)

其中:

Coeff = 2.0 / (1.0+EMA period)
Mit = Delta * 100.0 / (MaxRAW-MinRAW)
Delta = RAW - Min
MaxRAW, MinRAW - Period 范围内的最大和最小 RAW 值
RAW = Coeff * MitHL+(1.0-Coeff) * PrevRAW
MitHL = DeltaCL * 100.0 / (MaxH-MinL)
DeltaCL = Close - MinL
MaxH, MinL - Period 范围内的最高价和最低价

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22501

FanCCI2 FanCCI2

FanCCI 平均指标

FanMA2 FanMA2

FanMA 平均指标

AdaptiveRenko_Cld AdaptiveRenko_Cld

填充通道背景的 AdaptiveRenko 指标，附加显示彩色图标的 NRTR 线，允许用户直观地跟踪单根柱线上存在的趋势信号

Exp_AdaptiveRenko_Duplex Exp_AdaptiveRenko_Duplex

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