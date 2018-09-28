Расчёт:

где:

PTR = Max(s1,s2,s3)

s1 = 2.0 * (High-Low) / (High+Low)

s2 = 2.0 * (High-PrevClose) / (High+PrevClose)

s3 = 2.0 * (Low-PrevClose) / (3.0*Low-Prevlose)