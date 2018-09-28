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APTR_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Average Percentage True Range indicator with MA adjustments - расширенная версия индикатора Average Percentage True Range, который был описан в "Stock&Commodities" в ноябре 2015г.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- MA method - метод расчёта МА
Расчёт:
APTR = 100.0 * MA(PTR, Period, MA method)
где:
PTR = Max(s1,s2,s3)
s1 = 2.0 * (High-Low) / (High+Low)
s2 = 2.0 * (High-PrevClose) / (High+PrevClose)
s3 = 2.0 * (Low-PrevClose) / (3.0*Low-Prevlose)
При выборе метода расчёта Simple, индикатор полностью идентичен индикатору Average Percentage True Range
Рис.1. Average Percentage True Range, Method = Simple
Рис.2. Average Percentage True Range, Method = Exponential
Рис.3. Average Percentage True Range, Method = Smoothed
Рис.4. Average Percentage True Range, Method = Linear weighted