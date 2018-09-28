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Индикаторы

APTR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1637
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор Average Percentage True Range был описан в "Stock&Commodities" в ноябре 2015г.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

APTR = 100.0 * SMA(PTR, Period)

где:

PTR = Max(s1,s2,s3)
s1 = 2.0 * (High-Low) / (High+Low)
s2 = 2.0 * (High-PrevClose) / (High+PrevClose)
s3 = 2.0 * (Low-PrevClose) / (3.0*Low-Prevlose)

APTR_MA APTR_MA

Индикатор Average Percentage True Range indicator with MA adjustments

Coral Coral

Индикатор Coral

MA_Filter MA_Filter

Индикатор MA with filter

Exp_UltraFatl_Duplex Exp_UltraFatl_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора UltraFatl, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте