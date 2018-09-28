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APTR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Average Percentage True Range был описан в "Stock&Commodities" в ноябре 2015г.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
APTR = 100.0 * SMA(PTR, Period)
где:
PTR = Max(s1,s2,s3)
s1 = 2.0 * (High-Low) / (High+Low)
s2 = 2.0 * (High-PrevClose) / (High+PrevClose)
s3 = 2.0 * (Low-PrevClose) / (3.0*Low-Prevlose)
MA_Filter
Индикатор MA with filterExp_UltraFatl_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора UltraFatl, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте