Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора UltraFatl, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Индикатор AdaptiveRenko_Cld с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах