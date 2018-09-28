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MA_Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MA with filter - скользящая средняя с фильтром направления и сигнальными указателями смены направления.
Выделяет три состояния:
- Восходящее движение
- Нисходящее движение
- Флет
Имеет пять настраиваемых параметров:
- MA period - период расчёта
- MA method - метод расчёта
- Applied price - цена расчёта
- MA anchor shift - смещение точки отсчёта фильтра в барах
- MA anchor difference - пороговая величина точки отсчёта фильтра от текущего значения
- Если разница между текущим значением МА и значением МА на баре MA anchor shift больше значения MA anchor difference, то регистрируется переход от предыдущего состояния к восходящему, МА окрашивается зелёным цветом и ставится сигнальный указатель.
- Если разница между текущим значением МА и значением МА на баре MA anchor shift меньше значения MA anchor difference, то регистрируется переход от предыдущего состояния к нисходящему, МА окрашивается красным цветом и ставится сигнальный указатель.
- Если разница между текущим значением МА и значением МА на баре MA anchor shift меньше, либо равна значению MA anchor difference, то регистрируется переход от предыдущего состояния к нейтральному (флет), МА окрашивается серым цветом и ставится сигнальный указатель.
APTR
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Индикатор Average Percentage True Range indicator with MA adjustments
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