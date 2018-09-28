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Индикаторы

MA_Filter - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1875
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор MA with filter - скользящая средняя с фильтром направления и сигнальными указателями смены направления.

Выделяет три состояния:

  1. Восходящее движение
  2. Нисходящее движение
  3. Флет

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • MA period - период расчёта
  • MA method - метод расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • MA anchor shift - смещение точки отсчёта фильтра в барах
  • MA anchor difference - пороговая величина точки отсчёта фильтра от текущего значения
  • Если разница между текущим значением МА и значением МА на баре MA anchor shift больше значения MA anchor difference, то регистрируется переход от предыдущего состояния к восходящему, МА окрашивается зелёным цветом и ставится сигнальный указатель.
  • Если разница между текущим значением МА и значением МА на баре MA anchor shift меньше значения MA anchor difference, то регистрируется переход от предыдущего состояния к нисходящему, МА окрашивается красным цветом и ставится сигнальный указатель.
  • Если разница между текущим значением МА и значением МА на баре MA anchor shift меньше, либо равна значению MA anchor difference, то регистрируется переход от предыдущего состояния к нейтральному (флет), МА окрашивается серым цветом и ставится сигнальный указатель.















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