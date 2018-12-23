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APTR_MA - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
2088
等级:
(13)
已发布:
APTR_MA.mq5 (9.93 KB) 预览
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带有 MA 调整的平均百分比真实范围指标是股票＆商品（2015 年 11 月）中描述的 平均百分比真实范围 指标的扩展版本。

它有两个可配置的参数:

  • Period - 计算周期
  • MA method - МА 计算方法

计算:

APTR = 100.0 * MA(PTR, Period, MA method)

其中:

PTR = Max(s1,s2,s3)
s1 = 2.0 * (High-Low) / (High+Low)
s2 = 2.0 * (High-PrevClose) / (High+PrevClose)
s3 = 2.0 * (Low-PrevClose) / (3.0*Low-Prevlose)

当选择简单计算模式时，指标与 平均百分比真实范围 指标完全相同

图例 1. 平均百分比真实范围, Method = Simple


图例 2. 平均百分比真实范围, Method = Exponential


图例 3. 平均百分比真实范围, Method = Smoothed


图例 4. 平均百分比真实范围, Method = Linear weighted


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22495

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