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带有 MA 调整的平均百分比真实范围指标是股票＆商品（2015 年 11 月）中描述的 平均百分比真实范围 指标的扩展版本。
它有两个可配置的参数:
- Period - 计算周期
- MA method - МА 计算方法
计算:
APTR = 100.0 * MA(PTR, Period, MA method)
其中:
PTR = Max(s1,s2,s3)
s1 = 2.0 * (High-Low) / (High+Low)
s2 = 2.0 * (High-PrevClose) / (High+PrevClose)
s3 = 2.0 * (Low-PrevClose) / (3.0*Low-Prevlose)
当选择简单计算模式时，指标与 平均百分比真实范围 指标完全相同
图例 1. 平均百分比真实范围, Method = Simple
图例 2. 平均百分比真实范围, Method = Exponential
图例 3. 平均百分比真实范围, Method = Smoothed
图例 4. 平均百分比真实范围, Method = Linear weighted
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22495
珊瑚
珊瑚指标Exp_AdaptiveRenko_Duplex
两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 AdaptiveRenko 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置