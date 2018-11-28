Определение:



Теоретически почти все средние могут служить цифровым фильтром (нужно лишь найти соответствующие коэффициенты - в sma это, например, 1). Данный индикатор тоже попадает в эту категорию, хотя он не использует коэффициенты. Решение не использовать коэффициенты связано с двумя основными причинами: простота и эффективность кода. Основой является обычная простая скользящая средняя, ​​расчет которой немного отличается от "сложить все, а потом поделить" - это позволяет избежать сложность расчета NxN (который значительно замедляет работу компьютера при использовании индикатора). Именно поэтому он не похож на классические цифровые фильтры.

Ограничения:

Максимально разрешенное значение проходов = 10. Если хотите изменить, отредактируйте строку кода 4:

#define _maxPass 10

замените "10" на необходимое максимальное значение (здесь установлено ограничение в 10 проходов по практическим соображениям)



Использование:

Сигналом служит смена цвета. Настоятельно рекомендую подобрать оптимальное количество проходов для вашего стиля торговли (пример показывает, почему следует поэкспериментировать с параметром). При значении pass = 1 значения индикатора идентичны SMA (Simple Moving Average). Отличные значения получаются при проходах больше единицы, поэтому рекомендуется установить короткий период скользящей средней и затем подбирать параметр "pass".







Примеры:

10 экземпляров индикатора с параметрами по умолчанию, в которых параметр "pass" изменяется от 1 до 10



