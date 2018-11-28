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Multi pass average filter - индикатор для MetaTrader 5
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Определение:
Теоретически почти все средние могут служить цифровым фильтром (нужно лишь найти соответствующие коэффициенты - в sma это, например, 1). Данный индикатор тоже попадает в эту категорию, хотя он не использует коэффициенты. Решение не использовать коэффициенты связано с двумя основными причинами: простота и эффективность кода. Основой является обычная простая скользящая средняя, расчет которой немного отличается от "сложить все, а потом поделить" - это позволяет избежать сложность расчета NxN (который значительно замедляет работу компьютера при использовании индикатора). Именно поэтому он не похож на классические цифровые фильтры.
Ограничения:
Максимально разрешенное значение проходов = 10. Если хотите изменить, отредактируйте строку кода 4:
#define _maxPass 10
замените "10" на необходимое максимальное значение (здесь установлено ограничение в 10 проходов по практическим соображениям)
Использование:
Сигналом служит смена цвета. Настоятельно рекомендую подобрать оптимальное количество проходов для вашего стиля торговли (пример показывает, почему следует поэкспериментировать с параметром). При значении pass = 1 значения индикатора идентичны SMA (Simple Moving Average). Отличные значения получаются при проходах больше единицы, поэтому рекомендуется установить короткий период скользящей средней и затем подбирать параметр "pass".
Примеры:
10 экземпляров индикатора с параметрами по умолчанию, в которых параметр "pass" изменяется от 1 до 10
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22475
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