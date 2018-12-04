基础:

通常 CCI 是使用平均 (简单移动平均) 和平均偏差来计算的。



这个版本:



在这个版本中，在平滑阶段的平均使用了著名的 JMA (Jurik 移动平均) 来替代，而偏差使用了 EMA 偏差来替代。这样得到的指标反应快速 (和期望的一样) 并且它比原有的 CCI 也更加平滑 (和期待的一样)。另外，这个版本中使用了浮动的水平而不是固定的水平。浮动水平是根据市场波动性调整的，这使这个版本的 CCI 能够更好地做出反应。



用法 :

在使用指标时您可以把颜色改变作为信号。



