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带有浮动水平的 基于 JMA 的 CCI - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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基础:

通常 CCI 是使用平均 (简单移动平均) 和平均偏差来计算的。

这个版本:

在这个版本中，在平滑阶段的平均使用了著名的 JMA (Jurik 移动平均) 来替代，而偏差使用了 EMA 偏差来替代。这样得到的指标反应快速 (和期望的一样) 并且它比原有的 CCI 也更加平滑 (和期待的一样)。另外，这个版本中使用了浮动的水平而不是固定的水平。浮动水平是根据市场波动性调整的，这使这个版本的 CCI 能够更好地做出反应。

用法 :

在使用指标时您可以把颜色改变作为信号。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22483

Juice - EMA 偏差 Juice - EMA 偏差

Juice - EMA 偏差

修正的 T3 - EMA 偏差 修正的 T3 - EMA 偏差

修正的 T3 - EMA 偏差

CCI JMA based CCI JMA based

CCI JMA based

多通过平均过滤器 多通过平均过滤器

多通过平均过滤器