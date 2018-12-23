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EA

Exp_Hans_Indicator_Cloud_System - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (121.8 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Hans_Indicator_Cloud_System.mq5 (45.9 KB) 预览
Exp_Hans_Indicator_Cloud_System.mq5 (12.85 KB) 预览
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

交易系统基于 Hans_Indicator_Cloud_System 指标的信号。 如果突破通道，当柱线收盘时形成信号。

若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 Hans_Indicator_Cloud_System.ex5 指标文件放于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

EA 的工作时间帧不高于 M30:

input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;//Hans_Indicator_Cloud_System 指标时间帧

默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。

图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

测试结果 2017，EURJPY M30:

图例 2. 测试结果图表


图例 2. 测试结果图表


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22477

Exp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus Exp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus

基于 Hans_Indicator_Cloud_System 指标信号的交易系统，可设置固定的持仓时间

Exp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus Exp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus

基于 TimeZonePivotsOpenSystem 指标信号的交易系统，可设置固定的持仓时间

探索 探索

使用Buy Stop 和 Sell Stop 挂单交易。 智能交易系统基于 iCCI（商品通道指数，CCI）指标

每根柱线两笔 每根柱线两笔

同时开立两笔相反方向的仓位