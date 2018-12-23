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Exp_Hans_Indicator_Cloud_System - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统基于 Hans_Indicator_Cloud_System 指标的信号。 如果突破通道，当柱线收盘时形成信号。
若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 Hans_Indicator_Cloud_System.ex5 指标文件放于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
EA 的工作时间帧不高于 M30:
input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;//Hans_Indicator_Cloud_System 指标时间帧
默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。
图例 1. 图表上的交易示例
测试结果 2017，EURJPY M30:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22477
Exp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus
基于 Hans_Indicator_Cloud_System 指标信号的交易系统，可设置固定的持仓时间Exp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus
基于 TimeZonePivotsOpenSystem 指标信号的交易系统，可设置固定的持仓时间