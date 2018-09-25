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Two PerBar - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник предназначен для работы только на хедж-счетах: он открывает сразу две позиции - BUY и SELL.
Входные параметры:
- Lots - объём для позиции, если на данный момент нет открытых позиций
- Lots coefficient - коэффициент увеличения позиции, если на данный момент есть открытые позиции
- Lots max - ограничение максимального объёма
- Take Profit (in points) - Тейк Профит, задаётся в points
- magic number - уникальный идентификатор эксперта
Пример "points":
Советник в момент рождения нового бара закрывает позиции принудительно и сразу открывает одну BUY и одну SELL. Расчёт на то, что внутри бара одна из позиций закроется по Тейк Профит и тренд немного развернётся.
Советник по индикатору iRSI (RSI) и iMA (Moving Average, MA).TimeZonePivotsOpenSystem_Alert
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора TimeZonePivotsOpenSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора.
Работа с отложенными ордерами Buy stop и Sell stop. Используется индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI)Exp_Hans_Indicator_Cloud_System
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_System