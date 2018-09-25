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Two PerBar - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1703
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник предназначен для работы только на хедж-счетах: он открывает сразу две позиции - BUY и SELL.

Входные параметры: 

  • Lots - объём для позиции, если на данный момент нет открытых позиций
  • Lots coefficient - коэффициент увеличения позиции, если на данный момент есть открытые позиции
  • Lots max - ограничение максимального объёма
  • Take Profit (in points) - Тейк Профит, задаётся в points
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта

Пример "points":

19 points

Советник в момент рождения нового бара закрывает позиции принудительно и сразу открывает одну BUY и одну SELL. Расчёт на то, что внутри бара одна из позиций закроется по Тейк Профит и тренд немного развернётся.

RSI_Expert_v2.0 RSI_Expert_v2.0

Советник по индикатору iRSI (RSI) и iMA (Moving Average, MA).

TimeZonePivotsOpenSystem_Alert TimeZonePivotsOpenSystem_Alert

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора TimeZonePivotsOpenSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора.

Probe Probe

Работа с отложенными ордерами Buy stop и Sell stop. Используется индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI)

Exp_Hans_Indicator_Cloud_System Exp_Hans_Indicator_Cloud_System

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_System