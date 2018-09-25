Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник предназначен для работы только на хедж-счетах: он открывает сразу две позиции - BUY и SELL.

Входные параметры:

Lots - объём для позиции, если на данный момент нет открытых позиций

Lots coefficient - коэффициент увеличения позиции, если на данный момент есть открытые позиции

Lots max - ограничение максимального объёма

Take Profit (in points) - Тейк Профит, задаётся в points

magic number - уникальный идентификатор эксперта

Пример "points":



Советник в момент рождения нового бара закрывает позиции принудительно и сразу открывает одну BUY и одну SELL. Расчёт на то, что внутри бара одна из позиций закроется по Тейк Профит и тренд немного развернётся.