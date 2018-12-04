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快速 EMA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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理论:

EMA (指数移动平均) 是一个为人熟知并广泛使用的指标，在这里可以找到更多信息 : https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average

这个版本:

很少有人在 EMA 计算中改变什么，在他们早期的工作中，Bob Fulks 和 Alex Matulich 提出了 (作为 T3 计算的提高部分) 改变 EMA 的计算方法以减少 EMA 的延迟。这个版本就是使用了他们建议的方法，因为缺少更好的名字，这个名字就叫 "快速 ema"

用法 :

您可以按照常规方法使用这个版本 - 颜色的改变可以用作信号。

比较 :

为了看得更加清楚，在这个例子中，彩色线是“快速 ema”，而灰色线是相同参数的 “常规 ema“。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22448

三重快速 ema Hull 三重快速 ema Hull

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超级平滑器 超级平滑器

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