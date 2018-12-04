请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
带有拉盖尔过滤器的拉盖尔RSI - 扩展版 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2107
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
描述 :
这个拉盖尔RSI指标是标准RSI指标的高级加强版。拉盖尔 RSI 是由 John Ehlers 创建的，并且在他的股票和期货的控制论分析一书中做了介绍。
这个版本:
这个版本另外使用了拉盖尔过滤器 (也是由 John Ehlers 创建的) 来做信号线和拉盖尔 RSI的平滑。可以选择下面的颜色设置模式:
- 在与无交易区域交叉时改变颜色
- 在与外部水平线交叉时改变颜色
- 在拉盖尔RSI倾斜方向变化时改变颜色
- 当信号线交叉时改变颜色
用法 :
根据您的交易风格，选择相应的颜色改变模式来用作信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22442
T3 stripped
T3 strippedFast ema Hull average
Fast ema Hull average
JMA Z-score
JMA Z-scoreHeadley 加速带
Headley 加速带