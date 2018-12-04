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带有拉盖尔过滤器的拉盖尔RSI - 扩展版 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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描述 :

这个拉盖尔RSI指标是标准RSI指标的高级加强版。拉盖尔 RSI 是由 John Ehlers 创建的，并且在他的股票和期货的控制论分析一书中做了介绍。

这个版本:

这个版本另外使用了拉盖尔过滤器 (也是由 John Ehlers 创建的) 来做信号线和拉盖尔 RSI的平滑。可以选择下面的颜色设置模式:

  • 在与无交易区域交叉时改变颜色
  • 在与外部水平线交叉时改变颜色
  • 在拉盖尔RSI倾斜方向变化时改变颜色
  • 当信号线交叉时改变颜色

用法 :

根据您的交易风格，选择相应的颜色改变模式来用作信号。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22442

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