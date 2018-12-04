描述 :

这个拉盖尔RSI指标是标准RSI指标的高级加强版。拉盖尔 RSI 是由 John Ehlers 创建的，并且在他的股票和期货的控制论分析一书中做了介绍。



这个版本:

这个版本另外使用了拉盖尔过滤器 (也是由 John Ehlers 创建的) 来做信号线和拉盖尔 RSI的平滑。可以选择下面的颜色设置模式:

在与无交易区域交叉时改变颜色

在与外部水平线交叉时改变颜色

在拉盖尔RSI倾斜方向变化时改变颜色

当信号线交叉时改变颜色