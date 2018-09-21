Если значения Zero Lag RSI выше ноля и повышаются, то столбцы гистограммы окрашиваются зелёным цветом

Если значения Zero Lag RSI выше ноля и снижаются, то столбцы гистограммы окрашиваются бледно-зелёным цветом

Если значения Zero Lag RSI ниже ноля и снижаются, то столбцы гистограммы окрашиваются красным цветом

Если значения Zero Lag RSI ниже ноля и повышаются, то столбцы гистограммы окрашиваются бледно-красным цветом