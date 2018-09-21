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Индикаторы

Zero_Lag_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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2094
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(19)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Zero Lag RSI - это RSI с минимальной задержкой, выполненный в виде цветной гистограммы.

Имеет тринадцать настраиваемых параметров:

  • First smoothing period - период первичного сглаживания
  • Second smoothing period - период вторичного сглаживания
  • First RSI factor - коэффициент первого расчётного RSI
  • First RSI period - период первого расчётного RSI
  • Second RSI factor - коэффициент второго расчётного RSI
  • Second RSI period - период второго расчётного RSI
  • Third RSI factor - коэффициент третьего расчётного RSI
  • Third RSI period - период третьего расчётного RSI
  • Fourth RSI factor - коэффициент четвёртого расчётного RSI
  • Fourth RSI period - период четвёртого расчётного RSI
  • Fifth RSI factor - коэффициент пятого расчётного RSI
  • Fifth RSI period - период пятого расчётного RSI
  • Applied price - цена расчёта

Если значения Zero Lag RSI выше ноля и повышаются, то столбцы гистограммы окрашиваются зелёным цветом
Если значения Zero Lag RSI выше ноля и снижаются, то столбцы гистограммы окрашиваются бледно-зелёным цветом

Если значения Zero Lag RSI ниже ноля и снижаются, то столбцы гистограммы окрашиваются красным цветом
Если значения Zero Lag RSI ниже ноля и повышаются, то столбцы гистограммы окрашиваются бледно-красным цветом


ZeroLagEMA ZeroLagEMA

Индикатор Zero-Lag EMA

Heiken_Ashi_Zone_Trade Heiken_Ashi_Zone_Trade

Индикатор Heiken Ashi Zone Trade

Trend_Signal Trend_Signal

Индикатор Trend Signal

Track_Cyclical Track_Cyclical

Индикатор Track Cyclical