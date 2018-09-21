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Zero_Lag_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Zero Lag RSI - это RSI с минимальной задержкой, выполненный в виде цветной гистограммы.
Имеет тринадцать настраиваемых параметров:
- First smoothing period - период первичного сглаживания
- Second smoothing period - период вторичного сглаживания
- First RSI factor - коэффициент первого расчётного RSI
- First RSI period - период первого расчётного RSI
- Second RSI factor - коэффициент второго расчётного RSI
- Second RSI period - период второго расчётного RSI
- Third RSI factor - коэффициент третьего расчётного RSI
- Third RSI period - период третьего расчётного RSI
- Fourth RSI factor - коэффициент четвёртого расчётного RSI
- Fourth RSI period - период четвёртого расчётного RSI
- Fifth RSI factor - коэффициент пятого расчётного RSI
- Fifth RSI period - период пятого расчётного RSI
- Applied price - цена расчёта
Если значения Zero Lag RSI выше ноля и повышаются, то столбцы гистограммы окрашиваются зелёным цветом
Если значения Zero Lag RSI выше ноля и снижаются, то столбцы гистограммы окрашиваются бледно-зелёным цветом
Если значения Zero Lag RSI ниже ноля и снижаются, то столбцы гистограммы окрашиваются красным цветом
Если значения Zero Lag RSI ниже ноля и повышаются, то столбцы гистограммы окрашиваются бледно-красным цветом
ZeroLagEMA
Индикатор Zero-Lag EMAHeiken_Ashi_Zone_Trade
Индикатор Heiken Ashi Zone Trade
Trend_Signal
Индикатор Trend SignalTrack_Cyclical
Индикатор Track Cyclical