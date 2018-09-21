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Индикаторы

Trend_Signal - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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(20)
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Сигнальный трендовый индикатор Trend Signal указывает на изменение тренда когда цена Close пробивает вверх или вниз максимум/минимум заданного диапазона баров.

С параметром Risk мы можем определить расстояние от экстремальной цены за этот период.
Мы определяем его как процент от диапазона за этот период.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта диапазона
  • Risk - процент от диапазона за Period

Расчёт:

  • Если PrevClose < Max и Close > Max
    Пробой вверх = Бычий сигнал
  • Если PrevClose > Min и Close < Min
    Пробой вниз = Медвежий сигнал

где:

Max = max-(max-min) * Risk / 100.0
Min = min+(max-min) * Risk / 100.0
max, min - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period

Zero_Lag_RSI Zero_Lag_RSI

Индикатор Zero Lag RSI

ZeroLagEMA ZeroLagEMA

Индикатор Zero-Lag EMA

Track_Cyclical Track_Cyclical

Индикатор Track Cyclical

XWPR_Histogram_Vol_Direct XWPR_Histogram_Vol_Direct

Индикатор XWPR_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах