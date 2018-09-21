Сигнальный трендовый индикатор Trend Signal указывает на изменение тренда когда цена Close пробивает вверх или вниз максимум/минимум заданного диапазона баров.



С параметром Risk мы можем определить расстояние от экстремальной цены за этот период.

Мы определяем его как процент от диапазона за этот период.

Имеет два настраиваемых параметра:

Period - период расчёта диапазона



- период расчёта диапазона Risk - процент от диапазона за Period