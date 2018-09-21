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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trend_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнальный трендовый индикатор Trend Signal указывает на изменение тренда когда цена Close пробивает вверх или вниз максимум/минимум заданного диапазона баров.
С параметром Risk мы можем определить расстояние от экстремальной цены за этот период.
Мы определяем его как процент от диапазона за этот период.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта диапазона
- Risk - процент от диапазона за Period
Расчёт:
- Если PrevClose < Max и Close > Max
Пробой вверх = Бычий сигнал
- Если PrevClose > Min и Close < Min
Пробой вниз = Медвежий сигнал
где:
Max = max-(max-min) * Risk / 100.0
Min = min+(max-min) * Risk / 100.0
max, min - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period
Zero_Lag_RSI
Индикатор Zero Lag RSIZeroLagEMA
Индикатор Zero-Lag EMA
Track_Cyclical
Индикатор Track CyclicalXWPR_Histogram_Vol_Direct
Индикатор XWPR_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах