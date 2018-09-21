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Индикаторы

Internal_Strength - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1734
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор Внутренней силы Internal Strength.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • RSI period - период расчёта RSI
  • Calculating method - метод расчёта
    • Price - расчёт по ценам High/Low/Close
    • RSI on price - RSI по ценам High/Low/Close
  • Drawing type - тип отображения
    • Line - линия
    • Bars - столбцы

Расчёт:

IS = Data

где:

  • Если Calculating method = Price
    Data = Raw
  • Если Calculating method = RSI on price
    Data = RSI(Raw,RSI period)

Raw = (Close-Low)/(High-Low)

Рис.1. Internal Strength, RSI on price, Line


Рис.2. Internal Strength, RSI on price, Bars


Рис.3. Internal Strength, Price, Line


Рис.4. Internal Strength, Price, Bars

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