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Internal_Strength - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Внутренней силы Internal Strength.
Имеет три настраиваемых параметра:
- RSI period - период расчёта RSI
- Calculating method - метод расчёта
- Price - расчёт по ценам High/Low/Close
- RSI on price - RSI по ценам High/Low/Close
- Drawing type - тип отображения
- Line - линия
- Bars - столбцы
Расчёт:
IS = Data
где:
- Если Calculating method = Price
Data = Raw
- Если Calculating method = RSI on price
Data = RSI(Raw,RSI period)
Raw = (Close-Low)/(High-Low)
Рис.1. Internal Strength, RSI on price, Line
Рис.2. Internal Strength, RSI on price, Bars
Рис.3. Internal Strength, Price, Line
Рис.4. Internal Strength, Price, Bars
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