Если линия AO и/или AC направлена вверх, это бычье направление

Если линия AO и/или AC направлена вниз, это медвежье направление



При совпадении направлений индикаторов AO и AC, регистрируется соответствующая зона - бычья или медвежья.

Нейтральная зона регистрируется при несовпадении направлений AO и AC, и может быть только в режиме Calculating method = AO+AC

Бычья свеча в бычьей зоне окрашивается зелёным цветом

Медвежья свеча в бычьей зоне окрашивается светло-зелёным цветом

Медвежья свеча в медвежьей зоне окрашивается красным цветом

Бычья свеча в медвежьей зоне окрашивается светло-красным цветом

Бычья свеча в нейтральной зоне окрашивается серым цветом

Медвежья свеча в нейтральной зоне окрашивается светло-серым цветом