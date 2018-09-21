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Индикаторы

Heiken_Ashi_Zone_Trade - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2117
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор окрашивает свечи на основе данных индикаторов AO и AC.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Data source - источник данных для расчёта AO и AC
    • Price - цена
    • Heiken Ashi - Heiken Ashi
  • Fast MA period - период быстрой МА для расчёта AO и AC
  • Slow MA period - период медленной МА для расчёта AO и AC
  • AC period - период расчёта AC
  • Calculating method - метод расчёта
    • AO - только AO
    • AC - только AC
    • AO+AC - оба индикатора

Если линия AO и/или AC направлена вверх, это бычье направление
Если линия AO и/или AC направлена вниз, это медвежье направление

При совпадении направлений индикаторов AO и AC, регистрируется соответствующая зона - бычья или медвежья.
Нейтральная зона регистрируется при несовпадении направлений AO и AC, и может быть только в режиме Calculating method = AO+AC

Бычья свеча в бычьей зоне окрашивается зелёным цветом
Медвежья свеча в бычьей зоне окрашивается светло-зелёным цветом
Медвежья свеча в медвежьей зоне окрашивается красным цветом
Бычья свеча в медвежьей зоне окрашивается светло-красным цветом
Бычья свеча в нейтральной зоне окрашивается серым цветом
Медвежья свеча в нейтральной зоне окрашивается светло-серым цветом

Рис.1. Heiken Ashi Zone Trade. Источник данных - цена


Рис.2. Heiken Ashi Zone Trade. Источник данных - Heiken Ashi


Internal_Strength Internal_Strength

Индикатор Internal Strength

Smoothed_CCI Smoothed_CCI

Индикатор Smoothed CCI

ZeroLagEMA ZeroLagEMA

Индикатор Zero-Lag EMA

Zero_Lag_RSI Zero_Lag_RSI

Индикатор Zero Lag RSI