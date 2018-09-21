Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Heiken_Ashi_Zone_Trade - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2117
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор окрашивает свечи на основе данных индикаторов AO и AC.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Data source - источник данных для расчёта AO и AC
- Price - цена
- Heiken Ashi - Heiken Ashi
- Fast MA period - период быстрой МА для расчёта AO и AC
- Slow MA period - период медленной МА для расчёта AO и AC
- AC period - период расчёта AC
- Calculating method - метод расчёта
- AO - только AO
- AC - только AC
- AO+AC - оба индикатора
Если линия AO и/или AC направлена вверх, это бычье направление
Если линия AO и/или AC направлена вниз, это медвежье направление
При совпадении направлений индикаторов AO и AC, регистрируется соответствующая зона - бычья или медвежья.
Нейтральная зона регистрируется при несовпадении направлений AO и AC, и может быть только в режиме Calculating method = AO+AC
Бычья свеча в бычьей зоне окрашивается зелёным цветом
Медвежья свеча в бычьей зоне окрашивается светло-зелёным цветом
Медвежья свеча в медвежьей зоне окрашивается красным цветом
Бычья свеча в медвежьей зоне окрашивается светло-красным цветом
Бычья свеча в нейтральной зоне окрашивается серым цветом
Медвежья свеча в нейтральной зоне окрашивается светло-серым цветом
Рис.1. Heiken Ashi Zone Trade. Источник данных - цена
Рис.2. Heiken Ashi Zone Trade. Источник данных - Heiken Ashi
Индикатор Internal StrengthSmoothed_CCI
Индикатор Smoothed CCI
Индикатор Zero-Lag EMAZero_Lag_RSI
Индикатор Zero Lag RSI