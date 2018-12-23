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Zero_Lag_RSI - MetaTrader 5脚本

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零滞后 RSI 振荡器是一款最小延迟的彩色直方图形式 RSI。

它有十三个可配置参数:

  • First smoothing period - 首级平滑周期
  • Second smoothing period - 次级平滑周期
  • First RSI factor - 首级 RSI 计算比率
  • First RSI period - 首级 RSI 计算周期
  • Second RSI factor - 次级 RSI 计算比率
  • Second RSI period - 次级 RSI 计算周期
  • Third RSI factor - 三级 RSI 计算比率
  • Third RSI period - 三级 RSI 计算周期
  • Fourth RSI factor - 四级 RSI 计算比率
  • Fourth RSI period - 四级 RSI 计算周期
  • Fifth RSI factor - 五级 RSI 计算比率
  • Fifth RSI period - 五级 RSI 计算周期
  • Applied price

如果零滞后 RSI 数值高于零轴并上升，直方图柱线为绿色
如果零滞后 RSI 数值高于零轴并下降，直方图柱线为浅绿色

如果零滞后 RSI 数值低于零轴并下降，直方图柱线为红色
如果零滞后 RSI 数值低于零轴并上升，直方图柱线为浅红色


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22438

ZeroLagEMA ZeroLagEMA

零滞后 EMA 指标

XWPR_Histogram_Vol_Direct XWPR_Histogram_Vol_Direct

XWPR_Histogram_Vol 指标用柱线上的彩色图标来显示直方图的走势方向

Trend_Signal Trend_Signal

趋势信号指标

Track_Cyclical Track_Cyclical

周期性跟踪指标