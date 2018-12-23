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零滞后 RSI 振荡器是一款最小延迟的彩色直方图形式 RSI。
它有十三个可配置参数:
- First smoothing period - 首级平滑周期
- Second smoothing period - 次级平滑周期
- First RSI factor - 首级 RSI 计算比率
- First RSI period - 首级 RSI 计算周期
- Second RSI factor - 次级 RSI 计算比率
- Second RSI period - 次级 RSI 计算周期
- Third RSI factor - 三级 RSI 计算比率
- Third RSI period - 三级 RSI 计算周期
- Fourth RSI factor - 四级 RSI 计算比率
- Fourth RSI period - 四级 RSI 计算周期
- Fifth RSI factor - 五级 RSI 计算比率
- Fifth RSI period - 五级 RSI 计算周期
- Applied price
如果零滞后 RSI 数值高于零轴并上升，直方图柱线为绿色
如果零滞后 RSI 数值高于零轴并下降，直方图柱线为浅绿色
如果零滞后 RSI 数值低于零轴并下降，直方图柱线为红色
如果零滞后 RSI 数值低于零轴并上升，直方图柱线为浅红色
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22438
ZeroLagEMA
零滞后 EMA 指标XWPR_Histogram_Vol_Direct
XWPR_Histogram_Vol 指标用柱线上的彩色图标来显示直方图的走势方向
Trend_Signal
趋势信号指标Track_Cyclical
周期性跟踪指标