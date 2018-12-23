如果零滞后 RSI 数值高于零轴并上升，直方图柱线为绿色

如果零滞后 RSI 数值高于零轴并下降，直方图柱线为浅绿色

如果零滞后 RSI 数值低于零轴并下降，直方图柱线为红色

如果零滞后 RSI 数值低于零轴并上升，直方图柱线为浅红色