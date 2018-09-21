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Track_Cyclical - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Track Cyclical отображает процентное изменение цены от её скользящей средней.
Имеет девять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Method - метод расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Exceptional overbought - зона перекупленности в области исключительных колебаний
- Abnormal overbought - зона перекупленности в области аномальных колебаний
- Normal overbought - зона перекупленности в области нормальных колебаний
- Normal oversold - зона перепроданности в области нормальных колебаний
- Abnormal oversold - зона перепроданности в области аномальных колебаний
- Exceptional oversold - зона перепроданности в области исключительных колебаний
Расчёт:
TC = 100.0 * (Applied price-MA) / MA
где:
MA - SMA(Applied price,Period,Method)
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