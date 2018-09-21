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Индикаторы

Track_Cyclical - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1841
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Track Cyclical отображает процентное изменение цены от её скользящей средней.

Имеет девять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Exceptional overbought - зона перекупленности в области исключительных колебаний
  • Abnormal overbought - зона перекупленности в области аномальных колебаний
  • Normal overbought - зона перекупленности в области нормальных колебаний
  • Normal oversold - зона перепроданности в области нормальных колебаний
  • Abnormal oversold - зона перепроданности в области аномальных колебаний
  • Exceptional oversold - зона перепроданности в области исключительных колебаний

Расчёт:

TC = 100.0 * (Applied price-MA) / MA

где:

MA - SMA(Applied price,Period,Method)

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