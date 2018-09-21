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Smoothed_CCI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Smoothed CCI - сглаженный CCI.
Имеет десять настраиваемых параметров:
- CCI period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Use pre-smoothing - использовать предварительное сглаживание (сглаживание цен, по которым рассчитывается индикатор)
- Pre-smoothing period - период предварительного сглаживания
- Pre-smoothing method - метод предварительного сглаживания
- Use post-smoothing - использовать результирующее сглаживание (сглаживание предварительно рассчитанного индикатора)
- Post-smoothing period - период результирующего сглаживания
- Post-smoothing method - метод результирующего сглаживания
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversild - уровень перепроданности
Сглаженный CCI в сравнении со стандартным CCI, значения периодов и методов по умолчанию:
Рис.1. Smoothed CCI, Use pre-smoothing = No, Use post-smoothing = No
Рис.2. Smoothed CCI, Use pre-smoothing = Yes, Use post-smoothing = No
Рис.3. Smoothed CCI, Use pre-smoothing = No, Use post-smoothing = Yes
Рис.4. Smoothed CCI, Use pre-smoothing = Yes, Use post-smoothing = Yes
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