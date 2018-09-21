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Индикаторы

Smoothed_CCI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1708
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор Smoothed CCI - сглаженный CCI.

Имеет десять настраиваемых параметров:

  • CCI period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Use pre-smoothing - использовать предварительное сглаживание (сглаживание цен, по которым рассчитывается индикатор)
  • Pre-smoothing period - период предварительного сглаживания
  • Pre-smoothing method - метод предварительного сглаживания
  • Use post-smoothing - использовать результирующее сглаживание (сглаживание предварительно рассчитанного индикатора)
  • Post-smoothing period - период результирующего сглаживания
  • Post-smoothing method - метод результирующего сглаживания
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversild - уровень перепроданности

Сглаженный CCI в сравнении со стандартным CCI, значения периодов и методов по умолчанию:

Рис.1. Smoothed CCI, Use pre-smoothing = No, Use post-smoothing = No


Рис.2. Smoothed CCI, Use pre-smoothing = Yes, Use post-smoothing = No


Рис.3. Smoothed CCI, Use pre-smoothing = No, Use post-smoothing = Yes


Рис.4. Smoothed CCI, Use pre-smoothing = Yes, Use post-smoothing = Yes

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