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XWPR_Histogram_Vol_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XWPR_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XWPR_Histogram_Vol.ex5.
Рис.1. Индикатор XWPR_Histogram_Vol_HTF
XWPR_Histogram_Vol
Индикатор WPR_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммыxMASumAvg
Индикатор X MA Sum Average
Exp_TimeZonePivotsOpenSystem
Торговая система, построенная на сигналах индикатора TimeZonePivotsOpenSystemSmoothed_CCI
Индикатор Smoothed CCI