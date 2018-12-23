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指标

Internal_Strength - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(16)
已发布:
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内部强度指标。

指标有三个输入参数:

  • RSI period - RSI 计算周期
  • Calculating method - 计算方法
    • Price - 依据最高价/最低价/收盘价计算
    • RSI on price - RSI 依据最高价/最低价/收盘价
  • Drawing type - 显示类型
    • Line - 曲线
    • Bars - 柱线

计算:

IS = Data

其中:

  • 如果 Calculating method = Price
    Data = Raw
  • 如果 Calculating method = RSI on price
    Data = RSI(Raw,RSI period)

Raw = (Close-Low)/(High-Low)

图例 1. 内部强度, RSI 依据价格, 曲线


图例 2. 内部强度, RSI 依据价格, 柱线


图例 3. 内部强度, 依据价格, 曲线


图例 4. 内部强度, 依据价格, 柱线

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22431

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