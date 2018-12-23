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内部强度指标。
指标有三个输入参数:
- RSI period - RSI 计算周期
- Calculating method - 计算方法
- Price - 依据最高价/最低价/收盘价计算
- RSI on price - RSI 依据最高价/最低价/收盘价
- Drawing type - 显示类型
- Line - 曲线
- Bars - 柱线
计算:
IS = Data
其中:
- 如果 Calculating method = Price
Data = Raw
- 如果 Calculating method = RSI on price
Data = RSI(Raw,RSI period)
Raw = (Close-Low)/(High-Low)
图例 1. 内部强度, RSI 依据价格, 曲线
图例 2. 内部强度, RSI 依据价格, 柱线
图例 3. 内部强度, 依据价格, 曲线
图例 4. 内部强度, 依据价格, 柱线
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22431
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