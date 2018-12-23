如果 AO 线和/或 AC 的指向均朝上，则这是一个看涨方向

如果 AO 线和/或 AC 的指向均朝下，则这是一个看跌方向



当 AO 和 AC 指标重合时，会记录相应的看涨或看跌区域。

如果 AO 和 AC 方向不匹配，则记录为中性区域。 它可能只发生在计算方法= AO+AC 模式中

看涨区域的阳线为绿色

看涨区域的阴线为浅绿色

看跌区域的阴线呈红色

看跌区域的阳线呈浅红色

中性区域的阳线呈灰色

中性区域的阴线呈浅灰色