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Heiken_Ashi_Zone_Trade - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标根据 AO 和 AC 指标的数据给蜡烛着色。
有五个输入:
- Data source - 用于计算 AO 和 AC 的数据源
- Price - 价格
- Heiken Ashi - Heiken Ashi
- Fast MA period - 计算 AO 和 AC 的快速 МА 周期
- Slow MA period - 计算 AO 和 AC 的慢速 МА 周期
- AC period - AC 计算周期
- Calculating method - 计算方法
- AO - 仅用 AO
- AC - 仅用 AC
- AO+AC - 两个指标并用
如果 AO 线和/或 AC 的指向均朝上，则这是一个看涨方向
如果 AO 线和/或 AC 的指向均朝下，则这是一个看跌方向
当 AO 和 AC 指标重合时，会记录相应的看涨或看跌区域。
如果 AO 和 AC 方向不匹配，则记录为中性区域。 它可能只发生在计算方法= AO+AC 模式中
看涨区域的阳线为绿色
看涨区域的阴线为浅绿色
看跌区域的阴线呈红色
看跌区域的阳线呈浅红色
中性区域的阳线呈灰色
中性区域的阴线呈浅灰色
图例 1. Heiken Ashi 区域交易。 数据源是价格序列
图例 2. Heiken Ashi 区域交易。 数据源 - Heiken Ashi
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22430
Internal_Strength
内部强度指标Smoothed_CCI
平滑的 CCI 指标
Exp_TimeZonePivotsOpenSystem
交易系统基于 TimeZonePivotsOpenSystem 指标的信号XWPR_Histogram_Vol_HTF
XWPR_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项