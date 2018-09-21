Индикатор Decycler Oscillator создан на основании статьи "Decyclers" Джона Ф.Элерса (John F. Ehlers) в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" за Сентябрь 2015.

Имеет три настраиваемых параметра:

Осциллятор устраняет сильно низкочастотные составляющие индикатора Simple Decycler путем использования полупериодного фильтра Ehlers Highpass и преобразует выходной сигнал фильтра в осциллятор.

Осциллятор рассчитывается путем вычисления отношения выходных данных высокочастотного фильтра к цене, а затем умножается на коэффициент, по умолчанию равный 1.0

Рис.1. Decycler Oscillator





Рис.2. Decycler Oscillator + Simple Decycler