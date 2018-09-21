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Decycler_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Decycler Oscillator создан на основании статьи "Decyclers" Джона Ф.Элерса (John F. Ehlers) в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" за Сентябрь 2015.
Осциллятор устраняет сильно низкочастотные составляющие индикатора Simple Decycler путем использования полупериодного фильтра
Ehlers Highpass и преобразует выходной сигнал фильтра в осциллятор.
Имеет три настраиваемых параметра:
- HP period - период высокочастотного фильтра
- Coefficient - коэффициент подстройки (для использования двух и более осцилляторов)
- Applied price - цена расчёта
Осциллятор устраняет сильно низкочастотные составляющие индикатора Simple Decycler путем использования полупериодного фильтра
Ehlers Highpass и преобразует выходной сигнал фильтра в осциллятор.
Осциллятор рассчитывается путем вычисления отношения выходных данных высокочастотного фильтра к цене, а затем умножается на коэффициент, по умолчанию равный 1.0
Рис.1. Decycler Oscillator
Рис.2. Decycler Oscillator + Simple Decycler
Simple_Decycler
Индикатор Simple DecyclerDirectional_Volatility
Индикатор Directional Volatility
Connors_RSI
Индикатор Connors RSIAvg_MA
Индикатор Average from MA