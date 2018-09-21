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Индикаторы

Decycler_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор Decycler Oscillator создан на основании статьи "Decyclers" Джона Ф.Элерса (John F. Ehlers) в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" за Сентябрь 2015.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • HP period - период высокочастотного фильтра
  • Coefficient - коэффициент подстройки (для использования двух и более осцилляторов)
  • Applied price - цена расчёта

Осциллятор устраняет сильно низкочастотные составляющие индикатора Simple Decycler путем использования полупериодного фильтра Ehlers Highpass и преобразует выходной сигнал фильтра в осциллятор.
Осциллятор рассчитывается путем вычисления отношения выходных данных высокочастотного фильтра к цене, а затем умножается на коэффициент, по умолчанию равный 1.0

Рис.1. Decycler Oscillator


Рис.2. Decycler Oscillator + Simple Decycler

Simple_Decycler Simple_Decycler

Индикатор Simple Decycler

Directional_Volatility Directional_Volatility

Индикатор Directional Volatility

Connors_RSI Connors_RSI

Индикатор Connors RSI

Avg_MA Avg_MA

Индикатор Average from MA