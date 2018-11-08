Decycler 振荡指标是根据 John F. Ehlers 在 "Technical Analysis of Stocks & Commodities(股票和商品的技术分析)" 杂志(2015 年 9月刊) 上的 “Decyclers” 一文创建的。

本指标有三个输入参数:

HP period - 高频过滤器的周期数

Coefficient - 调整的比例 (为了使用两个或者更多振荡指标)

Applied price - 计算的价格