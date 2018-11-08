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Decycler 振荡指标是根据 John F. Ehlers 在 "Technical Analysis of Stocks & Commodities(股票和商品的技术分析)" 杂志(2015 年 9月刊) 上的 “Decyclers” 一文创建的。
这个振荡指标使用 Ehlers Highpass 半周期过滤器并且把过滤器的输出转化为振荡指标消除了 Simple Decycler 指标中的低频部分。
本指标有三个输入参数:
- HP period - 高频过滤器的周期数
- Coefficient - 调整的比例 (为了使用两个或者更多振荡指标)
- Applied price - 计算的价格
这个振荡指标使用 Ehlers Highpass 半周期过滤器并且把过滤器的输出转化为振荡指标消除了 Simple Decycler 指标中的低频部分。
这个振荡指标是根据对高频过滤器的输入数据和价格的比例再乘以默认为1.0的比例进行计数来计算的。
图 1. Decycler 振荡指标
图 2. Decycler 振荡指标 + 简单 Decycler
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22423
Directional_Volatility
Directional Volatility （方向性波动）指标DoubleToText
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Simple_Decycler
Simple Decycler 指标Connors_RSI
Connors RSI 指标