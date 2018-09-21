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Directional_Volatility - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор направленной волатильности Directional Volatility. Отображает две линии волатильности - бычью и медвежью.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Deviation - отклонение
Расчёт:
Short = ShortMA + Deviation * ShortDev
Long = LongMA + Deviation * LongDev
где:
ShortMA - EMA(ShortS,Period)
ShortDev - StdDev(ShortMA,Period)
ShortS = PrevClose - Low
LongMA - EMA(LongS,Period)
LongDev - StdDev(LongMA,Period)
LongS = High - PrevClose
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