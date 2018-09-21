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Индикаторы

Directional_Volatility - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1508
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(13)
Опубликован:
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Индикатор направленной волатильности Directional Volatility. Отображает две линии волатильности - бычью и медвежью.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Deviation - отклонение

Расчёт:

Short = ShortMA + Deviation * ShortDev
Long  = LongMA  + Deviation * LongDev

где:

ShortMA - EMA(ShortS,Period)
ShortDev - StdDev(ShortMA,Period)
ShortS = PrevClose - Low

LongMA - EMA(LongS,Period)
LongDev - StdDev(LongMA,Period)
LongS = High - PrevClose



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