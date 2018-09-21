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Индикаторы

Avg_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1418
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор Average from MA рассчитывает среднее значение от заданного количества скользящих средних, периоды которых рассчитываются как приращение к базовому периоду МА

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • First MA period - базовый период для расчёта МА
  • Method - метод расчёта МА
  • Applied price - цена расчёта МА
  • Count - количество рассчитываемых МА
  • Coefficient of increment - коэффициент приращения периодов рассчитываемых МА
  • Incremental method - метод приращения
    • Addition - сложение
    • Multiplication - умножение

Пример расчёта со значениями:

First MA period = 5
Coefficient of increment = 2
Count = 5

  • Если Incremental method = Addition:
    AvgMA=(MA(5)+MA(7)+MA(9)+MA(11)+MA(13))/5
  • Если Incremental method=Multiplication:
    AvgMA=(MA(5)+MA(10)+MA(20)+MA(40)+MA(80))/5

где:

MA - MovingAverage(Applied price,Method) с рассчитанным периодом

Connors_RSI Connors_RSI

Индикатор Connors RSI

Decycler_Oscillator Decycler_Oscillator

Индикатор Decycler Oscillator

MA_Trend MA_Trend

Индикатор MA Trend

xMASumAvg xMASumAvg

Индикатор X MA Sum Average