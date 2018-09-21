Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Avg_MA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1418
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Average from MA рассчитывает среднее значение от заданного количества скользящих средних, периоды которых рассчитываются как приращение к базовому периоду МА
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- First MA period - базовый период для расчёта МА
- Method - метод расчёта МА
- Applied price - цена расчёта МА
- Count - количество рассчитываемых МА
- Coefficient of increment - коэффициент приращения периодов рассчитываемых МА
- Incremental method - метод приращения
- Addition - сложение
- Multiplication - умножение
Пример расчёта со значениями:
First MA period = 5
Coefficient of increment = 2
Count = 5
- Если Incremental method = Addition:
AvgMA=(MA(5)+MA(7)+MA(9)+MA(11)+MA(13))/5
- Если Incremental method=Multiplication:
AvgMA=(MA(5)+MA(10)+MA(20)+MA(40)+MA(80))/5
где:
MA - MovingAverage(Applied price,Method) с рассчитанным периодом
Connors_RSI
Индикатор Connors RSIDecycler_Oscillator
Индикатор Decycler Oscillator