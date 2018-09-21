Индикатор Average from MA рассчитывает среднее значение от заданного количества скользящих средних, периоды которых рассчитываются как приращение к базовому периоду МА

Имеет шесть настраиваемых параметров:

First MA period - базовый период для расчёта МА

- базовый период для расчёта МА Method - метод расчёта МА

- метод расчёта МА Applied price - цена расчёта МА

- цена расчёта МА Count - количество рассчитываемых МА

- количество рассчитываемых МА Coefficient of increment - коэффициент приращения периодов рассчитываемых МА

- коэффициент приращения периодов рассчитываемых МА Incremental method - метод приращения

- метод приращения Addition - сложение

- сложение

Multiplication - умножение