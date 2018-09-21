Расчёт:

где:

RSI1 - RSI(Applied price,RSI period)

RSI2 - RSI(UpDown,Smoothing period)

RSI3 - 100.0 * Count / Percent rank period

UpDown - количество дней подряд, закрытых выше/ниже предыдущих дней:

Если день закрыт выше прошлого - увеличение предыдущего значения на +1,

Если день закрыт ниже прошлого - уменьшение предыдущего значения на -1,

Иначе:

если прошлое значение положительно, то текущее значение равно 1,

если прошлое значение отрицательно, то текущее значение равно -1.

Count - количество положительных приращений двухпериодного RSI в диапазоне Percent rank period