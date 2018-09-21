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Connors_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Connors RSI - осциллятор RSI Ларри Коннорса.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- RSI period - период расчёта
- Pulse RCI period - период импульсного RSI
- Percent rank period - диапазон расчёта скорости изменения в процентах
- Applied price - цена расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
CRSI = (RSI1+RSI2+RSI3) / 3.0
где:
RSI1 - RSI(Applied price,RSI period)
RSI2 - RSI(UpDown,Smoothing period)
RSI3 - 100.0 * Count / Percent rank period
UpDown - количество дней подряд, закрытых выше/ниже предыдущих дней:
Если день закрыт выше прошлого - увеличение предыдущего значения на +1,
Если день закрыт ниже прошлого - уменьшение предыдущего значения на -1,
Иначе:
если прошлое значение положительно, то текущее значение равно 1,
если прошлое значение отрицательно, то текущее значение равно -1.
Count - количество положительных приращений двухпериодного RSI в диапазоне Percent rank period
Decycler_Oscillator
Индикатор Decycler OscillatorSimple_Decycler
Индикатор Simple Decycler