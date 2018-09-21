CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Connors_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2789
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Connors RSI - осциллятор RSI Ларри Коннорса.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • RSI period - период расчёта
  • Pulse RCI period - период импульсного RSI
  • Percent rank period - диапазон расчёта скорости изменения в процентах
  • Applied price - цена расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

CRSI = (RSI1+RSI2+RSI3) / 3.0

где:

RSI1 - RSI(Applied price,RSI period)
RSI2 - RSI(UpDown,Smoothing period)
RSI3 - 100.0 * Count / Percent rank period

UpDown - количество дней подряд, закрытых выше/ниже предыдущих дней:
Если день закрыт выше прошлого - увеличение предыдущего значения на +1,
Если день закрыт ниже прошлого - уменьшение предыдущего значения на -1,
Иначе:
если прошлое значение положительно, то текущее значение равно 1,
если прошлое значение отрицательно, то текущее значение равно -1.

Count - количество положительных приращений двухпериодного RSI в диапазоне Percent rank period









Decycler_Oscillator Decycler_Oscillator

Индикатор Decycler Oscillator

Simple_Decycler Simple_Decycler

Индикатор Simple Decycler

Avg_MA Avg_MA

Индикатор Average from MA

MA_Trend MA_Trend

Индикатор MA Trend