Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Simple_Decycler - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1979
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Simple Decycler создан на основании статьи "Decyclers" Джона Ф.Элерса (John F. Ehlers) в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" за Сентябрь 2015.
Имеет два настраиваемых параметра:
- HP period - период высокочастотного фильтра
- Applied price - цена расчёта
Индикатор фильтрует высокочастотные составляющие цены, оставляя низкочастотные составляющие направления, и достаточно быстро реагирует на рыночную ситуацию. Рисует три линии. Если цена акции находится выше верхней линии, то считается, что она в восходящем тренде, если цена акции находится ниже нижней линии, то считается, что она в нисходящем тренде. Если же цена находится между этими линиями, то акция вне тренда.
Directional_Volatility
Индикатор Directional VolatilitySkyscraper_Fix_Candle
Индикатор Skyscraper_Fix в свечном виде
Decycler_Oscillator
Индикатор Decycler OscillatorConnors_RSI
Индикатор Connors RSI