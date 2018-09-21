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Индикаторы

Simple_Decycler - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1979
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор Simple Decycler создан на основании статьи "Decyclers" Джона Ф.Элерса (John F. Ehlers) в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" за Сентябрь 2015.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • HP period - период высокочастотного фильтра
  • Applied price - цена расчёта

Индикатор фильтрует высокочастотные составляющие цены, оставляя низкочастотные составляющие направления, и достаточно быстро реагирует на рыночную ситуацию. Рисует три линии. Если цена акции находится выше верхней линии, то считается, что она в восходящем тренде, если цена акции находится ниже нижней линии, то считается, что она в нисходящем тренде. Если же цена находится между этими линиями, то акция вне тренда.

Directional_Volatility Directional_Volatility

Индикатор Directional Volatility

Skyscraper_Fix_Candle Skyscraper_Fix_Candle

Индикатор Skyscraper_Fix в свечном виде

Decycler_Oscillator Decycler_Oscillator

Индикатор Decycler Oscillator

Connors_RSI Connors_RSI

Индикатор Connors RSI