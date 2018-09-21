Индикатор фильтрует высокочастотные составляющие цены, оставляя низкочастотные составляющие направления, и достаточно быстро реагирует на рыночную ситуацию. Рисует три линии. Если цена акции находится выше верхней линии, то считается, что она в восходящем тренде, если цена акции находится ниже нижней линии, то считается, что она в нисходящем тренде. Если же цена находится между этими линиями, то акция вне тренда.