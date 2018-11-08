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Connors RSI 是由 Larry Connors 开发的 RSI 振荡指标。
它有六个输入参数:
- RSI period - 计算周期数
- Pulse RCI period - 波动 RSI 周期数
- Percent rank period - 计算变化率范围百分比
- Applied price
- Overbought - 超买水平
- Oversold - 超卖水平
计算:
CRSI = (RSI1+RSI2+RSI3) / 3.0
其中:
RSI1 - RSI(Applied price,RSI period) RSI2 - RSI(UpDown,Smoothing period) RSI3 - 100.0 * Count / Percent rank period
UpDown - 收盘价连续高于/低于前一天的天数: 如果一天的收盘价高于前一天，前一个值就增加1, 如果一天的收盘价低于前一天，前一个值就减少1, 否则: 如果前值是正的，当前值就是1, 如果前值是负的，当前值就是 -1,
Count - 两周期 RSI 在百分比周期数范围内的正向增加次数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22421
Simple_Decycler
Simple Decycler 指标Decycler_Oscillator
Decycler 振荡指标