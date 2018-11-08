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Connors_RSI - MetaTrader 5脚本

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Connors_RSI.mq5 (19.87 KB) 预览
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Connors RSI 是由 Larry Connors 开发的 RSI 振荡指标。

它有六个输入参数:

  • RSI period - 计算周期数
  • Pulse RCI period - 波动 RSI 周期数
  • Percent rank period - 计算变化率范围百分比
  • Applied price
  • Overbought - 超买水平
  • Oversold - 超卖水平

计算:

CRSI = (RSI1+RSI2+RSI3) / 3.0

其中:

RSI1 - RSI(Applied price,RSI period)
RSI2 - RSI(UpDown,Smoothing period)
RSI3 - 100.0 * Count / Percent rank period

UpDown - 收盘价连续高于/低于前一天的天数:
如果一天的收盘价高于前一天，前一个值就增加1,
如果一天的收盘价低于前一天，前一个值就减少1,
否则:
如果前值是正的，当前值就是1,
如果前值是负的，当前值就是 -1,

Count - 两周期 RSI 在百分比周期数范围内的正向增加次数

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22421

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