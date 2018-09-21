Трендовый индикатор-осциллятор MA Trend - индикатор тренда на основе анализа заданного набора скользящих средних с рассчитываемыми периодами в заданном диапазоне.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Period begin - начальный период расчёта МА

- начальный период расчёта МА Period step - шаг приращения периода расчёта МА

- шаг приращения периода расчёта МА Count - количество рассчитываемых МА

- количество рассчитываемых МА Method - метод расчёта МА

- метод расчёта МА Applied price - цена расчёта МА