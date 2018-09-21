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Индикаторы

MA_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1933
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Трендовый индикатор-осциллятор MA Trend - индикатор тренда на основе анализа заданного набора скользящих средних с рассчитываемыми периодами в заданном диапазоне.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period begin - начальный период расчёта МА
  • Period step - шаг приращения периода расчёта МА
  • Count - количество рассчитываемых МА
  • Method - метод расчёта МА
  • Applied price - цена расчёта МА

Расчёт:

MATrend = Sum(S) / Count

где:

  • Если Applied price > MA
    S = 1
  • Если Applied price < MA
    S = -1

MA - MovingAverage(Applied price,Period begin+Period step,Method)

Рис.1. MA_Trend с параметрами по умолчанию: Period begin=10, Period step=10, Count=50


Рис.2. MA_Trend с параметрами: Period begin=5, Period step=2, Count=50


Avg_MA Avg_MA

Индикатор Average from MA

Connors_RSI Connors_RSI

Индикатор Connors RSI

xMASumAvg xMASumAvg

Индикатор X MA Sum Average

XWPR_Histogram_Vol XWPR_Histogram_Vol

Индикатор WPR_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы