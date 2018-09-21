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MA_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый индикатор-осциллятор MA Trend - индикатор тренда на основе анализа заданного набора скользящих средних с рассчитываемыми периодами в заданном диапазоне.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period begin - начальный период расчёта МА
- Period step - шаг приращения периода расчёта МА
- Count - количество рассчитываемых МА
- Method - метод расчёта МА
- Applied price - цена расчёта МА
Расчёт:
MATrend = Sum(S) / Count
где:
- Если Applied price > MA
S = 1
- Если Applied price < MA
S = -1
MA - MovingAverage(Applied price,Period begin+Period step,Method)
Рис.1. MA_Trend с параметрами по умолчанию: Period begin=10, Period step=10, Count=50
Рис.2. MA_Trend с параметрами: Period begin=5, Period step=2, Count=50
Avg_MA
Индикатор Average from MAConnors_RSI
Индикатор Connors RSI
xMASumAvg
Индикатор X MA Sum AverageXWPR_Histogram_Vol
Индикатор WPR_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы