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Индикаторы

xMASumAvg - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1302
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(10)
Опубликован:
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Индикатор Индикатор X MA Sum Average - средняя скользящих средних. Иными словами - среднее значение множества скользящих средних с периодом в диапазоне от X до N

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Initial period - начальный период диапазона МА
  • End period - конечный период диапазона МА
  • Method - метод расчёта МА
  • Applied price - цена расчёта МА

Расчёт:

XMA = (MA[Initial period] + MA[Initial period+1] + .... + MA[End period] ) / (End period-Initial period+1)

Рис.1. X MA Sum Average с диапазоном периодов по умолчанию: 20 - 100


Рис.2. X MA Sum Average с диапазоном периодов: 1- 50

MA_Trend MA_Trend

Индикатор MA Trend

Avg_MA Avg_MA

Индикатор Average from MA

XWPR_Histogram_Vol XWPR_Histogram_Vol

Индикатор WPR_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы

XWPR_Histogram_Vol_HTF XWPR_Histogram_Vol_HTF

Индикатор XWPR_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах