Индикатор Индикатор X MA Sum Average - средняя скользящих средних. Иными словами - среднее значение множества скользящих средних с периодом в диапазоне от X до N



Имеет четыре настраиваемых параметра:

Initial period - начальный период диапазона МА

- начальный период диапазона МА End period - конечный период диапазона МА

- конечный период диапазона МА Method - метод расчёта МА

- метод расчёта МА Applied price - цена расчёта МА