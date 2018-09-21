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xMASumAvg - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Индикатор X MA Sum Average - средняя скользящих средних. Иными словами - среднее значение множества скользящих средних с периодом в диапазоне от X до N
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Initial period - начальный период диапазона МА
- End period - конечный период диапазона МА
- Method - метод расчёта МА
- Applied price - цена расчёта МА
Расчёт:
XMA = (MA[Initial period] + MA[Initial period+1] + .... + MA[End period] ) / (End period-Initial period+1)
Рис.1. X MA Sum Average с диапазоном периодов по умолчанию: 20 - 100
Рис.2. X MA Sum Average с диапазоном периодов: 1- 50
XWPR_Histogram_Vol
Индикатор WPR_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммыXWPR_Histogram_Vol_HTF
Индикатор XWPR_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах