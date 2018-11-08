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移动平均指标的平均是根据指定数量的移动平均来计算平均值，这些移动平均的周期数是根据基础MA周期数不断增加来计算的。
它有六个输入参数:
- First MA period - МА 计算的基础周期数
- Method - МА 计算方法
- Applied price - МА 计算价格
- Count - 计算的移动平均的数量
- Coefficient of increment - 计算的MA周期数的增加比率
- Incremental method - 增加方法
- Addition（加法）
- Multiplication（乘法）
数值计算的实例:
First MA period = 5 Coefficient of increment = 2 Count = 5
- 如果 Incremental method = Addition: AvgMA=(MA(5)+MA(7)+MA(9)+MA(11)+MA(13))/5
- 如果 Incremental method=Multiplication: AvgMA=(MA(5)+MA(10)+MA(20)+MA(40)+MA(80))/5
其中:
MA - MovingAverage(Applied price,Method) with calculated period
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22420
Connors_RSI
Connors RSI 指标Simple_Decycler
Simple Decycler 指标