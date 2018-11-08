移动平均指标的平均是根据指定数量的移动平均来计算平均值，这些移动平均的周期数是根据基础MA周期数不断增加来计算的。

它有六个输入参数:

First MA period - МА 计算的基础周期数

- МА 计算的基础周期数 Method - МА 计算方法

- МА 计算方法 Applied price - МА 计算价格

- МА 计算价格 Count - 计算的移动平均的数量

- 计算的移动平均的数量 Coefficient of increment - 计算的MA周期数的增加比率

- 计算的MA周期数的增加比率 Incremental method - 增加方法

- 增加方法 Addition（加法）



Multiplication（乘法）