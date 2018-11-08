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Avg_MA - MetaTrader 5脚本

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移动平均指标的平均是根据指定数量的移动平均来计算平均值，这些移动平均的周期数是根据基础MA周期数不断增加来计算的。

它有六个输入参数:

  • First MA period - МА 计算的基础周期数
  • Method - МА 计算方法
  • Applied price - МА 计算价格
  • Count - 计算的移动平均的数量
  • Coefficient of increment - 计算的MA周期数的增加比率
  • Incremental method - 增加方法
    • Addition（加法）
    • Multiplication（乘法）

数值计算的实例:

First MA period = 5
Coefficient of increment = 2
Count = 5



  • 如果 Incremental method = Addition:

AvgMA=(MA(5)+MA(7)+MA(9)+MA(11)+MA(13))/5



  • 如果 Incremental method=Multiplication:

AvgMA=(MA(5)+MA(10)+MA(20)+MA(40)+MA(80))/5

其中:

MA - MovingAverage(Applied price,Method) with calculated period

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22420

Connors_RSI Connors_RSI

Connors RSI 指标

Simple_Decycler Simple_Decycler

Simple Decycler 指标

MA_Trend MA_Trend

MA 趋势指标

xMASumAvg xMASumAvg

X MA 总和平均指标