История:

Автором оригинальной идеи является Марк Юрик (он создал индикатор RSX - индекс качества относительной силы). Идея данного индикатора - применить RSX к RSX. Индикатор сначала рассчитывает RSX, а затем использует полученные значения для расчета нового RSX.



Описание:

Используются только 2 параметра:

Период RSX

и цена