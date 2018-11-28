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Индикаторы

RSX of RSX - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2216
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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История:

Автором оригинальной идеи является Марк Юрик (он создал индикатор RSX - индекс качества относительной силы). Идея данного индикатора - применить RSX к RSX. Индикатор сначала рассчитывает RSX, а затем использует полученные значения для расчета нового RSX.

Описание:

Используются только 2 параметра:

  • Период RSX
  • и цена

Другие параметры не нужны.

Использование:

Сигналом служит смена цвета.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22404

ATR adaptive JMA ATR adaptive JMA

JMA с адаптивностью по ATR

Headley's acceleration bands Headley's acceleration bands

Диапазоны ускорения Хэдли

CCI T3 based with floating levels CCI T3 based with floating levels

CCI на основе T3 с плавающими уровнями.

Corrected RSX Corrected RSX

Corrected RSX