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RSX of RSX - индикатор для MetaTrader 5
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История:
Автором оригинальной идеи является Марк Юрик (он создал индикатор RSX - индекс качества относительной силы). Идея данного индикатора - применить RSX к RSX. Индикатор сначала рассчитывает RSX, а затем использует полученные значения для расчета нового RSX.
Описание:
Используются только 2 параметра:
- Период RSX
- и цена
Другие параметры не нужны.
Использование:
Сигналом служит смена цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22404
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