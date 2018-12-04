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Headley 加速带 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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定义 :

加速带 :

加速带系统（The Acceleration Bands System）是由 Price Headley 在2002年发明的，概念是基于这样的想法, 在交易中应该按照趋势，但是应该在价格在一个方向上变化很强之前进入交易。

加速带衡量了用户定义的柱数（默认通常是过去的20个柱）范围内的波动性。它们是使用简单移动平均作为中点，而上下边界与中点距离相同，和布林带类似。

加速带的解析 :

这个指标使用了“加速”的概念来买入和卖出股票。(当然，也可以用于任何可以从图表数据中取得的资产类型.)

当价格突破了顶部区带是，它是股票突破而开始“加速”的标志，这也许就能作为一个买入信号。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22412

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