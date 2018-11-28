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Индикаторы

RSX of alb average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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1390
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор RSX (Relative Strength Quality Index), использующий не "чистые" цены, а цены, отфильтрованные с помощью скользящей средней с адаптивным периодом.

О фильтрации цен для RSX:

Преимущество использования отфильтрованной (сглаженной) цены состоит в том, что некоторые ложные сигналы отфильтровываются в самом начале (путем усреднения цены), поэтому ложные сигналы не участвуют в расчете RSX. Кроме того, поскольку используется адаптивное среднее, оно также делает адаптивным и сам индикатор RSX.

Доступные к использованию средние значения:

  • простая скользящая средняя
  • экспоненциальная скользящая средняя
  • сглаженная скользящая средняя
  • линейно взвешенная скользящая средняя

Использование:

Рекомендуется поэкспериментировать с параметрами, а сам RSX используется как обычно: сигналы по наклону или пересечению значимых уровней.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22397

High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY) High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY)

Советник ищет необычную активность на основе разницы между закрытием бара и скользящей средней, покупать на всплесках волатильности. Это прототип, который будет расширяться. На текущий момент пользователь может указать для покупки произвольный уровень. В будущем я планирую построить в советнике нейросеть, которая будет определять и сравнивать уровни волатильности.

Corrected RSX Corrected RSX

Corrected RSX

Jurik smooth on chart generic trend Jurik smooth on chart generic trend

Jurik smooth on chart generic trend

Step chart of RSX of average Step chart of RSX of average

Шаговый график RSX of Average.