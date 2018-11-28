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RSX of alb average - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSX (Relative Strength Quality Index), использующий не "чистые" цены, а цены, отфильтрованные с помощью скользящей средней с адаптивным периодом.
О фильтрации цен для RSX:
Преимущество использования отфильтрованной (сглаженной) цены состоит в том, что некоторые ложные сигналы отфильтровываются в самом начале (путем усреднения цены), поэтому ложные сигналы не участвуют в расчете RSX. Кроме того, поскольку используется адаптивное среднее, оно также делает адаптивным и сам индикатор RSX.
Доступные к использованию средние значения:
- простая скользящая средняя
- экспоненциальная скользящая средняя
- сглаженная скользящая средняя
- линейно взвешенная скользящая средняя
Использование:
Рекомендуется поэкспериментировать с параметрами, а сам RSX используется как обычно: сигналы по наклону или пересечению значимых уровней.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22397
Советник ищет необычную активность на основе разницы между закрытием бара и скользящей средней, покупать на всплесках волатильности. Это прототип, который будет расширяться. На текущий момент пользователь может указать для покупки произвольный уровень. В будущем я планирую построить в советнике нейросеть, которая будет определять и сравнивать уровни волатильности.Corrected RSX
Corrected RSX
Jurik smooth on chart generic trendStep chart of RSX of average
Шаговый график RSX of Average.