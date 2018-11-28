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High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY) - эксперт для MetaTrader 5

QuantStrategies
QuantStrategies

QuantStrategies

3 кода 1 комментарий
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Просмотров:
1404
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22398

Corrected RSX Corrected RSX

Corrected RSX

CCI T3 based with floating levels CCI T3 based with floating levels

CCI на основе T3 с плавающими уровнями.

RSX of alb average RSX of alb average

RSX по адаптивной средней

Jurik smooth on chart generic trend Jurik smooth on chart generic trend

Jurik smooth on chart generic trend