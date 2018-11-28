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High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY) - эксперт для MetaTrader 5
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22398
Corrected RSX
Corrected RSXCCI T3 based with floating levels
CCI на основе T3 с плавающими уровнями.
RSX of alb average
RSX по адаптивной среднейJurik smooth on chart generic trend
Jurik smooth on chart generic trend