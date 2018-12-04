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RSX (相对强弱质量指数，Relative Strength Quality Index) 没有使用”单纯“的价格来计算，而是使用了可适应回溯平均价格来计算。
关于 RSX 的价格过滤:
使用过滤过的 (平滑的) 价格的优点是一些错误信号在源头就被过滤掉了 (通过平均价格) 而在RSX计算过程中也就忽略了(错误信号)。另外，因为平均是可适应的，也就使 RSX 成为可适应的。
ALB 可以使用的平均:
- 简单移动平均
- 指数移动平均
- 平滑的移动平均
- 线性加权移动平均
用法 :
建议对参数做一些实验，但是这个RSX的用法和通常是一样的 : 或者使用斜率或者使用于重要水平的交叉作为信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22397
High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY)
这个EA交易使用了柱收盘价之间的差和移动平均来侦测异常的行为，然后它会进行买入套利。这是一个原型，我将会在未来扩展它，现在用户可以输入买入的套利水平。在未来的开发中我计划在EA中构建一个神经网络来侦测和比较波动性水平。修正的 RSX
修正的 RSX
图表上的 Jurik 平滑起源趋势
图表上的 Jurik 平滑起源趋势平均的RSX阶梯图
简要描述