RSX (相对强弱质量指数，Relative Strength Quality Index) 没有使用”单纯“的价格来计算，而是使用了可适应回溯平均价格来计算。

关于 RSX 的价格过滤:



使用过滤过的 (平滑的) 价格的优点是一些错误信号在源头就被过滤掉了 (通过平均价格) 而在RSX计算过程中也就忽略了(错误信号)。另外，因为平均是可适应的，也就使 RSX 成为可适应的。

ALB 可以使用的平均:

简单移动平均

指数移动平均

平滑的移动平均

线性加权移动平均



用法 :

建议对参数做一些实验，但是这个RSX的用法和通常是一样的 : 或者使用斜率或者使用于重要水平的交叉作为信号。