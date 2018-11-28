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Индикаторы

Jurik smooth on chart generic trend - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Описание:

Индикатор рассчитывает общий тренд на основе скользящей средней Юрика JMA. Как происходит расчет:

  • вычисляет jma по максимальным ценам
  • вычисляет jma по минимальным ценам
  • вычисляет jma по ценам закрытия
  • вычисляет jma по типичной цене (максимум+минимум+закрытие)/3 - некое общее значение (не то же самое, что (jma(high)+jma(low)+jma(close))/3, отсюда название)
    • угол наклона зависит от наклонов первых трех значений
    • если все направлены вверх, для общего значения используется цвет вверх
    • если все направлены вниз, для общего значения используется цвет вниз
    • в противном случае - нейтральный цвет (отфильтровывает некоторые потенциально ложные сигналы)

Использование:

Сигнал по цвету общего значения. Отдельно цвета трех jma могут служить ранним сигналом потенциальной смены тренда или разворота










Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22396

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