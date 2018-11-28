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Jurik smooth on chart generic trend - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Индикатор рассчитывает общий тренд на основе скользящей средней Юрика JMA. Как происходит расчет:
- вычисляет jma по максимальным ценам
- вычисляет jma по минимальным ценам
- вычисляет jma по ценам закрытия
- вычисляет jma по типичной цене (максимум+минимум+закрытие)/3 - некое общее значение (не то же самое, что (jma(high)+jma(low)+jma(close))/3, отсюда название)
- угол наклона зависит от наклонов первых трех значений
- если все направлены вверх, для общего значения используется цвет вверх
- если все направлены вниз, для общего значения используется цвет вниз
- в противном случае - нейтральный цвет (отфильтровывает некоторые потенциально ложные сигналы)
Использование:
Сигнал по цвету общего значения. Отдельно цвета трех jma могут служить ранним сигналом потенциальной смены тренда или разворота
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22396
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