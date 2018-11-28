RSX по адаптивной средней

Советник ищет необычную активность на основе разницы между закрытием бара и скользящей средней, покупать на всплесках волатильности. Это прототип, который будет расширяться. На текущий момент пользователь может указать для покупки произвольный уровень. В будущем я планирую построить в советнике нейросеть, которая будет определять и сравнивать уровни волатильности.