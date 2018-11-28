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Step chart of RSX of average - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Индикатор RSX (Relative Strength Quality Index), разработанный Макром Юриком — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов (обычно используется пересечение уровней), которые RSX может генерировать в некоторых рыночных условиях. Данный индикатор представляет собой индикатор RSX с использованием двух фильтров.
В этой версии:
В этой версии для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов RSX и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается как % от значения RSX, означает минимальное изменение RSX, которое следует считать существенным. Также для предварительной фильтрации цен, используемых в стохастике, можно использовать скользящую среднюю. Таким образом происходит двойная фильтрация RSX (предварительная фильтрация цены перед использованием в расчете RSX и фильтр итоговых результатов RSX по шаговому графику). Доступны следующие версии скользящих средних:
- простая скользящая средняя
- экспоненциальная скользящая средняя
- сглаженная скользящая средняя
- линейно взвешенная скользящая средняя
Использование:
Сигнал при смене цвета шагового бара.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22394
Jurik smooth on chart generic trendRSX of alb average
RSX по адаптивной средней
Отличный индикатор для анализа таймсерий. Индикатор вычисляет разницу между 14-периодным двойным экспоненциальным скользящим средним и ценой. Отлично выявляет необычную ценовую активность.Cuttlers RSI adaptive EMA with floating levels
Гистограмма Trend envelopes - параболически взвешенная средняя.