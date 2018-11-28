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Индикаторы

Step chart of RSX of average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Описание:

Индикатор RSX (Relative Strength Quality Index), разработанный Макром Юриком — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов (обычно используется пересечение уровней), которые RSX может генерировать в некоторых рыночных условиях. Данный индикатор представляет собой индикатор RSX с использованием двух фильтров.

В этой версии:

В этой версии для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов RSX и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается как % от значения RSX, означает минимальное изменение RSX, которое следует считать существенным. Также для предварительной фильтрации цен, используемых в стохастике, можно использовать скользящую среднюю. Таким образом происходит двойная фильтрация RSX (предварительная фильтрация цены перед использованием в расчете RSX и фильтр итоговых результатов RSX по шаговому графику). Доступны следующие версии скользящих средних:

  • простая скользящая средняя
  • экспоненциальная скользящая средняя
  • сглаженная скользящая средняя
  • линейно взвешенная скользящая средняя

Использование:

Сигнал при смене цвета шагового бара.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22394

Jurik smooth on chart generic trend Jurik smooth on chart generic trend

Jurik smooth on chart generic trend

RSX of alb average RSX of alb average

RSX по адаптивной средней

Volatility Indicator Volatility Indicator

Отличный индикатор для анализа таймсерий. Индикатор вычисляет разницу между 14-периодным двойным экспоненциальным скользящим средним и ценой. Отлично выявляет необычную ценовую активность.

Cuttlers RSI adaptive EMA with floating levels Cuttlers RSI adaptive EMA with floating levels

Гистограмма Trend envelopes - параболически взвешенная средняя.