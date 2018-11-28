Описание:

Индикатор RSX (Relative Strength Quality Index), разработанный Макром Юриком — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов (обычно используется пересечение уровней), которые RSX может генерировать в некоторых рыночных условиях. Данный индикатор представляет собой индикатор RSX с использованием двух фильтров.

В этой версии:

В этой версии для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов RSX и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается как % от значения RSX, означает минимальное изменение RSX, которое следует считать существенным. Также для предварительной фильтрации цен, используемых в стохастике, можно использовать скользящую среднюю. Таким образом происходит двойная фильтрация RSX (предварительная фильтрация цены перед использованием в расчете RSX и фильтр итоговых результатов RSX по шаговому графику). Доступны следующие версии скользящих средних:

простая скользящая средняя

экспоненциальная скользящая средняя

сглаженная скользящая средняя

линейно взвешенная скользящая средняя



Использование:

Сигнал при смене цвета шагового бара.