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Corrected RSX - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Д-р Александр Уль изобрел метод, который использовал для фильтрации скользящей средней и проверки сигналов. Первоначально он предназначался только для использования в скользящей средней. Но его также можно использовать и в некоторых других индикаторах.
Данный индикатор:
В этом индикаторе использует метод коррекции, в результате получается скорректированный RSX (индекс качества относительной силы). Несмотря на то, что RSX уже сглажен и дает не так много сигналов, как обычный RSI, скорректированный RSX тоже подходит для торговли.
Использование:
В качестве сигнала можно использовать смену цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22400
CCI на основе T3 с плавающими уровнями.RSX of RSX
RSX от RSX
Советник ищет необычную активность на основе разницы между закрытием бара и скользящей средней, покупать на всплесках волатильности. Это прототип, который будет расширяться. На текущий момент пользователь может указать для покупки произвольный уровень. В будущем я планирую построить в советнике нейросеть, которая будет определять и сравнивать уровни волатильности.RSX of alb average
RSX по адаптивной средней