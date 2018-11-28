Теория:

Д-р Александр Уль изобрел метод, который использовал для фильтрации скользящей средней и проверки сигналов. Первоначально он предназначался только для использования в скользящей средней. Но его также можно использовать и в некоторых других индикаторах.

Данный индикатор:

В этом индикаторе использует метод коррекции, в результате получается скорректированный RSX (индекс качества относительной силы). Несмотря на то, что RSX уже сглажен и дает не так много сигналов, как обычный RSI, скорректированный RSX тоже подходит для торговли.

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета.



