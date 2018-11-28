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Индикаторы

Corrected RSX - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2021
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Теория:

Д-р Александр Уль изобрел метод, который использовал для фильтрации скользящей средней и проверки сигналов. Первоначально он предназначался только для использования в скользящей средней. Но его также можно использовать и в некоторых других индикаторах.

Данный индикатор:

В этом индикаторе использует метод коррекции, в результате получается скорректированный RSX (индекс качества относительной силы). Несмотря на то, что RSX уже сглажен и дает не так много сигналов, как обычный RSI, скорректированный RSX тоже подходит для торговли.

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22400

CCI T3 based with floating levels CCI T3 based with floating levels

CCI на основе T3 с плавающими уровнями.

RSX of RSX RSX of RSX

RSX от RSX

High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY) High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY)

Советник ищет необычную активность на основе разницы между закрытием бара и скользящей средней, покупать на всплесках волатильности. Это прототип, который будет расширяться. На текущий момент пользователь может указать для покупки произвольный уровень. В будущем я планирую построить в советнике нейросеть, которая будет определять и сравнивать уровни волатильности.

RSX of alb average RSX of alb average

RSX по адаптивной средней