Определение индекса расширения диапазона (REI):

Индекс расширения диапазона (Range Expansion Index, REI) — осциллятор, который измеряет скорость изменения цены и находит зоны перекупленности/перепроданности на основе слабости или силы цены. Индикатор разработал и описал в книге "Технический анализ - новая наука" Томас Демарк.



Индикатор может принимать значения в диапазоне от -100 до +100. REI — расширенный индикатор, он остается нейтральным во время флэта и показывает тренд при достижении значимых вершин или впадин.

В этой версии:

Этот индикатор разработан с использованием идеи Марка Юрика: REI = rsx(high) + rsx(low) - при этом получаются более сглаженные результаты. Это реализовано в данной версии.

В этой версии добавлены слегка модифицированные доверительные диапазоны - с ними проще определить смену тренда (информация в Википедии на английском: Confidence and prediction bands). Объяснение параметра confidence bands shift:

Это количество баров, на которое сдвигаются полосы - так получаются приемлемые значения REI и доверительных диапазонов. Без этого результаты будут нелогичными, поэтому в индикаторе установлен минимально допустимый сдвиг +1. Чем больше сдвиг, тем больше смещаются полосы, но рекомендуется поэкспериментировать со значениями (умеренное смещение дает неплохие результаты)



Два режима смены цвета:

смена цвета при пересечении внешних уровней

смена цвета при пересечении средней линии (которая служит "нулевой линией") - режим по умолчанию



Использование:

Сменой цвета показывается потенциальное начало и окончание тренда.



