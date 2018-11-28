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Индикаторы

RSX range expansion index - with confidence bands - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Определение индекса расширения диапазона (REI):

Индекс расширения диапазона (Range Expansion Index, REI) — осциллятор, который измеряет скорость изменения цены и находит зоны перекупленности/перепроданности на основе слабости или силы цены. Индикатор разработал и описал в книге "Технический анализ - новая наука" Томас Демарк.

Индикатор может принимать значения в диапазоне от -100 до +100. REI — расширенный индикатор, он остается нейтральным во время флэта и показывает тренд при достижении значимых вершин или впадин.

В этой версии:

Этот индикатор разработан с использованием идеи Марка Юрика: REI = rsx(high) + rsx(low) - при этом получаются более сглаженные результаты. Это реализовано в данной версии.

В этой версии добавлены слегка модифицированные доверительные диапазоны - с ними проще определить смену тренда (информация в Википедии на английском: Confidence and prediction bands). Объяснение параметра confidence bands shift:

Это количество баров, на которое сдвигаются полосы - так получаются приемлемые значения REI и доверительных диапазонов. Без этого результаты будут нелогичными, поэтому в индикаторе установлен минимально допустимый сдвиг +1. Чем больше сдвиг, тем больше смещаются полосы, но рекомендуется поэкспериментировать со значениями (умеренное смещение дает неплохие результаты)

Два режима смены цвета:

  • смена цвета при пересечении внешних уровней
  • смена цвета при пересечении средней линии (которая служит "нулевой линией") - режим по умолчанию

Использование:

Сменой цвета показывается потенциальное начало и окончание тренда.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22379

DWMA with JMA oscillator DWMA with JMA oscillator

DWMA with JMA oscillator

Synthetic RSX Synthetic RSX

Synthetic RSX

RSX range expansion index - with floating levels RSX range expansion index - with floating levels

Индекс расширения диапазона RSX с плавающими уровнями

RSX range expansion index RSX range expansion index

Индекс расширения диапазона RSX