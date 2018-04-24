MACD High/Low использует высочайший максимум и минимальный минимум MACD на (nnn) баров назад, чтобы рассчитать своего рода динамически изменяющуюся нулевую линию, ранние уровни роста/снижения и уровни подтверждения восходящего/нисходящего тренда.

Эта версия индикатора Synthetic RSI использует при расчете RSI, сглаженный по Эйлерсу, вместо обычного. Это делает итоговый синтетический RSI более сглаженным.

Индикатор Composite Index был разработан, чтобы решить проблему ошибки дивергенции в RSI, но его способность предоставлять конкретные горизонтальные уровни поддержки внутри индикатора добавляют ему ценности. Индикатор принимает нормализованную формулу RSI и удаляет из нее ограничения диапазона нормализации. Формула расчета индикатора использует встроенный расчет моментума со сглаженным краткопериодным RSI.

Индикатор Polychromatic Momentum принимает средневзвешенное значение всех значимых баров в прошлом по торгуемому символу.