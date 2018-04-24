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Индикаторы

Synthetic RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(13)
Опубликован:
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Идея индикатора проста:

  • Вместо одного экземпляра RSI, в индикаторе используются 3.
  • Затем эти три экземпляра используются для расчета "синтетического" уровня (и это не среднее между 3 экземплярами, поскольку способ расчета отличается от вычисления среднего).

Вдобавок, цены подвергаются префильтрации, прежде чем быть использованными для расчета RSI. Если вы хотите опустить эту часть работы индикатора, просто выставьте значение всех периодов EMA меньше или равными 1.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20468

Synthetic smoothed RSI Synthetic smoothed RSI

Эта версия индикатора Synthetic RSI использует при расчете RSI, сглаженный по Эйлерсу, вместо обычного. Это делает итоговый синтетический RSI более сглаженным.

MACD High/Low MACD High/Low

MACD High/Low использует высочайший максимум и минимальный минимум MACD на (nnn) баров назад, чтобы рассчитать своего рода динамически изменяющуюся нулевую линию, ранние уровни роста/снижения и уровни подтверждения восходящего/нисходящего тренда.

Composite Index Composite Index

Индикатор Composite Index был разработан, чтобы решить проблему ошибки дивергенции в RSI, но его способность предоставлять конкретные горизонтальные уровни поддержки внутри индикатора добавляют ему ценности. Индикатор принимает нормализованную формулу RSI и удаляет из нее ограничения диапазона нормализации. Формула расчета индикатора использует встроенный расчет моментума со сглаженным краткопериодным RSI.

Polychromatic Momentum Polychromatic Momentum

Индикатор Polychromatic Momentum принимает средневзвешенное значение всех значимых баров в прошлом по торгуемому символу.